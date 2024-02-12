Теперь-то можно брать: Apple избавила Vision Pro от самой досадной неприятности

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Главным нововведением в ‌visionOS‌ 1.0.3 стала возможность сбросить настройки гарнитуры Vision Pro, если вы забыли установленный пароль. Разумеется, компания также устранила несколько багов.Напомним, что изначально сбросить забытый пароль Vision Pro можно было только в розничных магазинах Apple. Возможно, по этой причине многие россияне опасались приобретать этот девайс. Теперь же можно сбросить пароль в пару кликов, не посещая американский Apple Store.