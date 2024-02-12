Теперь-то можно брать: Apple избавила Vision Pro от самой досадной неприятности

Фархад
AVP

Компания Apple выпустила первое обновление visionOS для гарнитуры Vision Pro. Версия под номером 1.0.3 уже доступна всем счастливым владельцам этой штуки.

Скачать обновление ‌visionOS‌ можно в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

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Главным нововведением в ‌visionOS‌ 1.0.3 стала возможность сбросить настройки гарнитуры Vision Pro, если вы забыли установленный пароль. Разумеется, компания также устранила несколько багов.

Напомним, что изначально сбросить забытый пароль Vision Pro можно было только в розничных магазинах Apple. Возможно, по этой причине многие россияне опасались приобретать этот девайс. Теперь же можно сбросить пароль в пару кликов, не посещая американский Apple Store.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4856
Mers
Да-да-да, прям по этой причине🤦🏻‍♂️
51 минуту назад
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