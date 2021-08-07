Электромобиль Tesla Model S загорелся во время ночной зарядки. Об этом рассказали журналисты The Washington Post.
Йоги Виндум, американец из Сан-Франциско, как обычно, вернулся домой вечером и поставил свою Tesla на зарядку в гараже. Они с женой Кэролайн пошли спать. Уже под утро — в 5:25 — от электрокара пришло уведомление, что зарядка прервана. А всего через 12 минут семейная пара проснулась от громкой автосигнализации и шума огня.
Оказалось, что их Tesla Model S по неизвестной причине загорелась прямо в гараже, находясь на зарядке. Более того, рядом с ней стоял другой электрокар, и пламя перекинулось на него. В результате сгорели обе машины и загорелся дом. Сила огня и взрывов была такова, что железные ворота гаража оказались сорваны с петель. Йоги Виндум, инженер-механик по профессии, говорит, что, если бы они с женой ночевали на втором этаже, они вряд ли остались бы в живых.
Пожар произошел еще в декабре 2020 года, однако известно о нём стало только сейчас — информацию почему-то не афишировали. Ущерб оценили в $1 миллион, семья Виндум получила страховое возмещение, а их дом, похоже, не подлежит восстановлению — он до сих пор находится в нежилом состоянии.
Йоги более всего возмутила реакция компании Tesla на это происшествие — а точнее, реакции не было совсем. Мужчина говорит, что две сгоревшие машины несколько недель стояли перед обугленным гаражом, но никаких людей, похожих на представителей Tesla, он ни разу не видел. С ним за прошедшие полгода так никто и не связался.
Йоги, который называл себя поклонников Tesla, купил себе бензиновую Audi, воспользовавшись страховой выплатой. Он говорит: «Бензиновые авто не загораются в гараже, они просто спокойно стоят. Я не переживаю, что моя Audi внезапно загорится в тот момент, когда она не используется».
Ранее мы рассказали о нескольких авариях с участием Tesla — в том числе, самой свежей Model S Plaid. После появления этих случаев в СМИ компания публично комментировала происходящее — может быть, так случится и теперь.
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Источник:
Fake news
Другое дело неделю назад , примерно 30.07 , точно не помню
В Австралии горел Tesla Big Battery, тушили почти четверо суток.
Ну как тушили , ждали пока выгорит , поливая остальные Tesla Big Battery, чтобы не полыхнули.
Тушили 150 пожарных. На время тушения весь комплекс был отключен от национальной электрической сети.
Из-за того, что токсичный дым накрыл ближайший квартал.
Вообщем супертехнологии, зелёная энергетика, экология.
Чего их эвакуировать, щели то заклеили.)
Австралия , я тя абажаю)))
В целом печальная ситуация, хорошо что все живы