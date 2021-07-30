Microsoft официально выпустила первую публичную бета-версию Windows 11 для всех желающих. Об этом рассказал ресурс Gizmochina.
Первая бета-версия доступна для всех, кто зарегистрировался в программе предварительной оценки Windows. До сих пор в сети распространялась developer-сборка, которая предназначалась сугубо для разработчиков ПО.
Единственное отличие Public Beta от Dev Beta — стабильность системы. Microsoft отмечает, что публичная бета-сборка более отказоустойчива и содержит гораздо меньше багов, в связи с чем её могут установить и попробовать обычные пользователи. Кроме того, Windows 11 Public Beta проходит валидацию в Microsoft.
Чтобы установить эту бета-версию, понадобится компьютер, отвечающий всем требованиям совместимости от Microsoft. На данный момент неизвестно, работают ли с новой бета-версией Windows 11 способы обхода довольно строгих ограничений компании относительно совместимости «железа».
К слову, переключиться на Public Beta могут и те, кто уже установил Developer-версию. Для этого нужно пройти в «Настройки» → «Центр обновления Windows» → «Программа предварительной оценки Windows» и нажать «Выбрать настройки программы предварительной оценки».
Ранее мы рассказали, какие нововведения появились в dev-сборке Windows 11. В частности, система получила новый дизайн меню «Пуск», всплывающих окон и окон приложений. Кроме того, компания установила довольно высокие требования для компьютеров, совместимых с Windows 11 — энтузиасты нашли способ обойти их, но компания предупредила, что к моменту релиза обходные пути работать не будут. К слову, Microsoft применила несколько агрессивную политику и к сторонним браузерам — в Windows 11 довольно проблематично заменить Edge на что-то другое.
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