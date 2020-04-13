Тинькофф Мобайл

«Тинькофф Мобайл» первым из российских мобильных операторов запустил для своих абонентов бесплатный сервис записи голосовых звонков.

Новый сервис позволяет:

  • Записывать входящие и исходящие звонки
  • Хранить их в мобильном приложении «Тинькофф Мобайл»
  • Скачивать аудиозаписи, делиться ими через мессенджеры, соцсети и т. д.
В следующей версии приложения можно будет личные голосовые заметки, производить автоматическую расшифровку записанных звонков и заметок через технологию распознавания речи Tinkoff VoiceKit.



Подключить сервис записи звонков можно в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» в разделе «Услуги». Запись звонков и голосовых сообщений происходит с использованием технического номера 333. Чтобы записать исходящий звонок, необходимо:
  • Позвонить на номер 333
  • Нажать «Добавить звонок»
  • Позвонить нужному абоненту и после соединения с ним объединить звонки
Чтобы записать разговор, который уже начался, нужно:
  • Во время звонка с абонентом нажать на экране «Добавить звонок»
  • Позвонить на номер 333
  • Объединить звонки, после чего запись начнется
Для записи голосовой заметки нужно набрать номер 333 и надиктовать сообщение.

После завершения звонка запись сразу появится и будет в дальнейшем доступна в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» в разделе «События» -> «Звонки». Записи доступны только абоненту, у которого они хранятся. Их можно скачать и сохранить на смартфон, а также отправить по электронной почте, SMS-сообщением или переслать в мессенджер.

Запись звонков доступна абонентам «Тинькофф Мобайл» на территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым и г. Севастополя.



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