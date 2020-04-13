



«Тинькофф Мобайл» первым из российских мобильных операторов запустил для своих абонентов бесплатный сервис записи голосовых звонков.



Новый сервис позволяет:



Записывать входящие и исходящие звонки

Хранить их в мобильном приложении «Тинькофф Мобайл»

Скачивать аудиозаписи, делиться ими через мессенджеры, соцсети и т. д.

Позвонить на номер 333

Нажать «Добавить звонок»

Позвонить нужному абоненту и после соединения с ним объединить звонки

Во время звонка с абонентом нажать на экране «Добавить звонок»

Позвонить на номер 333

Объединить звонки, после чего запись начнется

В следующей версии приложения можно будет личные голосовые заметки, производить автоматическую расшифровку записанных звонков и заметок через технологию распознавания речи Tinkoff VoiceKit.Подключить сервис записи звонков можно в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» в разделе «Услуги». Запись звонков и голосовых сообщений происходит с использованием технического номера 333. Чтобы записать исходящий звонок, необходимо:Чтобы записать разговор, который уже начался, нужно:Для записи голосовой заметки нужно набрать номер 333 и надиктовать сообщение.После завершения звонка запись сразу появится и будет в дальнейшем доступна в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» в разделе «События» -> «Звонки». Записи доступны только абоненту, у которого они хранятся. Их можно скачать и сохранить на смартфон, а также отправить по электронной почте, SMS-сообщением или переслать в мессенджер.Запись звонков доступна абонентам «Тинькофф Мобайл» на территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым и г. Севастополя.





