«Тинькофф Мобайл» первым из российских мобильных операторов запустил для своих абонентов бесплатный сервис записи голосовых звонков.
Новый сервис позволяет:
- Записывать входящие и исходящие звонки
- Хранить их в мобильном приложении «Тинькофф Мобайл»
- Скачивать аудиозаписи, делиться ими через мессенджеры, соцсети и т. д.
Подключить сервис записи звонков можно в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» в разделе «Услуги». Запись звонков и голосовых сообщений происходит с использованием технического номера 333. Чтобы записать исходящий звонок, необходимо:
- Позвонить на номер 333
- Нажать «Добавить звонок»
- Позвонить нужному абоненту и после соединения с ним объединить звонки
- Во время звонка с абонентом нажать на экране «Добавить звонок»
- Позвонить на номер 333
- Объединить звонки, после чего запись начнется
После завершения звонка запись сразу появится и будет в дальнейшем доступна в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» в разделе «События» -> «Звонки». Записи доступны только абоненту, у которого они хранятся. Их можно скачать и сохранить на смартфон, а также отправить по электронной почте, SMS-сообщением или переслать в мессенджер.
Запись звонков доступна абонентам «Тинькофф Мобайл» на территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым и г. Севастополя.
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