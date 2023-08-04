Что такое цифровой рубль? Чем отличается от рублей на банковском счете? Наличных больше не будет? Разбираемся



Фото: ЦБ



В конце июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске в стране цифрового рубля. После этой новости, возможно, кто-то удивился: «А разве у меня на банковской карте не цифровой рубль?»



На самом деле цифровой рубль уже какое-то время тестируется в закрытом режиме. И да, он отличается от тех рублей, которые вы видите в мобильном приложении своего банка.





Что такое цифровой рубль

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Чем отличается от других

Что с ним делать

Где хранить и как управлять

Плюс: тарифы и комиссии устанавливает государство. Частные банки не смогут «крутить-вертеть» их по своему усмотрению — для всех владельцев цифровых рублей будет установлена единая тарификация на операции.

тарифы и комиссии устанавливает государство. Частные банки не смогут «крутить-вертеть» их по своему усмотрению — для всех владельцев цифровых рублей будет установлена единая тарификация на операции. Минус: теоретически государству проще отследить ваши операции. В случае с наличным рублем отследить его движение практически невозможно, а для получения истории ваших операций с безналичным рублем властям нужно сначала определить банк, которым вы пользуетесь, потом отправить туда запрос и дождаться ответа. есть предположение, что отследить операции с цифровым рублем для государства будет проще; при этом ЦБ РФ заверяет, что «объем информации, собираемой о гражданах при их платежах или переводах в цифровых рублях не будет превышать того, что уже установлен».

«Что касается замены наличных на цифровые рубли, то этого не произойдет. Все три формы будут существовать и будут доступны гражданам и компаниям».

Зачем нужен

Экономия на выпуске бумажной и металлической валюты

Простота ввода и вывода рублей из эксплуатации

Облегчение контроля за движением средств в стране — например, маркировка бюджетных средств, выделяемых на определенные цели.

«Каждый человек или компания будут иметь возможность открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках», — Центробанк РФ.

Платежи и переводы для граждан — бесплатно

Комиссия для бизнеса — 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей за операцию

Комиссия для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги — 0,2%, но не более десяти рублей за операцию

Комиссия за переводы между юридическими лицами — 15 рублей за операцию.

Когда можно пользоваться