Что такое цифровой рубль? Чем отличается от рублей на банковском счете? Наличных больше не будет? Разбираемся

Фото: ЦБ
В конце июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске в стране цифрового рубля. После этой новости, возможно, кто-то удивился: «А разве у меня на банковской карте не цифровой рубль?»
На самом деле цифровой рубль уже какое-то время тестируется в закрытом режиме. И да, он отличается от тех рублей, которые вы видите в мобильном приложении своего банка.
Что такое цифровой рубльЦифровой рубль — это еще одно «агрегатное состояние» национальной валюты в дополнение к наличному и безналичному рублю. Можно сравнить это с водой: она бывает в жидком, твердом и газообразном состоянии, при этом оставаясь водой по своему составу. Вот и российский рубль теперь существует в трех состояниях, но в любом из них он остается рублем — курс, платежеспособность и другие свойства «деревянного» не меняются.
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Отдельно стоит отметить, что цифровой рубль не является криптовалютой. Он работает на основе блокчейна, но не станет, скажем, аналогом биткойна.
Чем отличается от другихНачнем с того места, где рубль условно появляется — Центробанк РФ. Именно он эмитирует, или попросту выпускает, рубли в оборот. По воле ЦБ РФ единицы валюты попадают в банки, магазины, госучреждения вроде Пенсионного фонда, и в конечном итоге оказываются в ваших руках или на вашем банковском счету.
Центробанк эмитирует рубль в разных итерациях. Прежде всего — наличный. Это бумажные купюры и металлические монеты, которые мы ежедневно держим в руках. По желанию, вы можете превратить наличные рубли в безналичные, отдав свои «бумажки» в кассу банка или скормив банкомату — взамен вы получаете цифры на своем банковском счету.
Этими цифрами вы можете оперировать точно так же, как и наличностью. В любой момент безналичный рубль можно превратить в наличный — например, снять деньги в банкомате. Такое возможно благодаря тому, что для каждого безналичного рубля где-то обязательно будет наличный, то есть «бумажки» подкрепляют цифры на счету. Когда вы переводите безналичные рубли из одного банка в другой, банки условно передают друг другу ваши деньги.
В отличие от наличного и безналичного рубля, цифровой рубль эмитируется (выпускается в оборот) сразу в электронном виде. Это значит, что у него нет бумажного подкрепления, и существует он только в виде цифр на счету.
Фото: Depositphotos
Что с ним делатьПо заявлению Центробанка РФ, цифровой рубль будет равняться наличному и безналичному рублю по платежеспособности. Для граждан это означает, что цифровым рублем можно будет пользоваться точно так же, как и другими видами валюты: совершать переводы, оплачивать покупки, копить и так далее.
При желании или необходимости вы сможете поменять цифровой рубль на бумажный или наоборот. Это не то же самое, что превращение безналичного рубля в наличный: здесь вы «гоняете» между «агрегатными состояниями» один и тот же рубль, а при обмене цифрового рубля меняете одни деньги на другие, образно говоря, по курсу 1:1.
Где хранить и как управлятьЦБ РФ будет выступать единственным оператором счетов с цифровыми рублями граждан. Это значит, что обычные банки не смогут открыть вам счет для цифрового рубля, подобно тому, как открывается безналичный рублевый счет.
Заведя счет для цифровых рублей, вы открываете его прямо на платформе Центробанка. Любые платежи или переводы, которые вы совершаете с его использованием, будут контролироваться и совершаться самим ЦБ, безо всяких посредников. Каждый гражданин сможет открыть только один счет с цифровыми рублями. Пополнить его можно будет на сумму до 300 тысяч рублей в месяц, при этом хранить и распоряжаться разрешается бОльшими средствами.
Такое непосредственное участие ЦБ РФ имеет как плюсы, так и минусы:
- Плюс: тарифы и комиссии устанавливает государство. Частные банки не смогут «крутить-вертеть» их по своему усмотрению — для всех владельцев цифровых рублей будет установлена единая тарификация на операции.
- Минус: теоретически государству проще отследить ваши операции. В случае с наличным рублем отследить его движение практически невозможно, а для получения истории ваших операций с безналичным рублем властям нужно сначала определить банк, которым вы пользуетесь, потом отправить туда запрос и дождаться ответа. есть предположение, что отследить операции с цифровым рублем для государства будет проще; при этом ЦБ РФ заверяет, что «объем информации, собираемой о гражданах при их платежах или переводах в цифровых рублях не будет превышать того, что уже установлен».
ЦБ РФ не будет выпускать никаких мобильных приложений для управления вашим счетом с цифровыми рублями. Законодатели возложили на частные банки обязанность предоставлять своим клиентам доступ к их счету в ЦБ. То есть, в скором времени прямо внутри приложения вашего банка должен появиться интерфейс для взаимодействия со счетом для цифровых рублей. При этом сам банк не будет иметь доступа к вашим цифровым рублям и не сможет контролировать операции или брать с них комиссии.
Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заверяет:
«Что касается замены наличных на цифровые рубли, то этого не произойдет. Все три формы будут существовать и будут доступны гражданам и компаниям».
Зачем нуженДля государства профит в эмиссии (выпуске) цифрового рубля очевиден:
- Экономия на выпуске бумажной и металлической валюты
- Простота ввода и вывода рублей из эксплуатации
- Облегчение контроля за движением средств в стране — например, маркировка бюджетных средств, выделяемых на определенные цели.
Для граждан использование цифрового рубля едва ли будет серьезно отличаться от привычных безналичных платежей и переводов. Единственное преимущество, которое можно назвать уже сейчас — единые тарифы и комиссии за операции с цифровым рублем запомнить гораздо проще, чем спектр тарифов разных банков.
Госпожа Скоробогатова называет еще одно преимущество цифрового рубля для граждан — она считает, что цены в магазинах могут снизиться, если платежи будут совершаться в новом типе валюты. Сейчас торговые точки платят комиссию 1,5-3% банкам за проведение платежей безналичными рублями; ЦБ же планирует взимать комиссию всего 0,3% за платежи цифровыми рублями.
«Каждый человек или компания будут иметь возможность открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках», — Центробанк РФ.
Кстати, вот и сами тарифы — они уже утверждены ЦБ:
- Платежи и переводы для граждан — бесплатно
- Комиссия для бизнеса — 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей за операцию
- Комиссия для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги — 0,2%, но не более десяти рублей за операцию
- Комиссия за переводы между юридическими лицами — 15 рублей за операцию.
Указанные тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого времени все операции с цифровым рублем будут бесплатными, так как полноценного запуска валюты пока не состоялось.
Когда можно пользоватьсяКак мы писали ранее, в конце июля закон о цифровом рубле был подписан президентом. 3 августа ЦБ РФ утвердил логотип цифрового рубля:
Фото: ЦБ
В августе 2023 года ведомство планирует запустить пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 российских банков. Запуск будет проходить в несколько этапов в течение 2023 и 2024 годов.
Полноценное введение цифрового рубля в оборот планируется начать постепенно с 2025 года. Граждане и компании смогут сами выбирать, использовать ли новый тип валюты, или оставить всё как есть.