«Тинькофф» запустил продажи автомобилей без наценки и навязанных услуг
Александр Кузнецов —
Банк «Тинькофф» объявил о запуске платформы «Тинькофф Авто». С её помощью можно приобрести автомобиль по цене производителя или даже дешевле, получить кэшбэк и дистанционно оформить все документы, включая страховку.
В «Тинькофф Авто», по словам пресс-службы банка, объединено всё, что может потребоваться автомобилисту: можно записаться на тест-драйв, проконсультироваться по моделям и комплектации, оформить скидку по программе trade-in, получить кредит на покупку, оформить страховку и т. п. Также можно оформить банковскую карту с повышенным кэшбэком на заправках и воспользоваться техобслуживанием или ремонтом со скидками.
Машины бренда Haval у «Тинькофф» можно приобрести с 3-процентной скидкой от цены производителя. На выбор доступно пять моделей по цене от 1,9 до 4 млн рублей. В «Тинькофф» утверждают, что при продаже автомобилей через «Тинькофф Авто» нет никаких обязательных допуслуг. Воспользоваться экосистемой можно на сайте и в мобильном приложении «Тинькофф».
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