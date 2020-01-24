Купертиновцы пока не предоставляли подробной информации о размере аудитории сервиса Apple TV+. Несмотря на это, по данным Wall Street Journal со ссылкой на аналитическую компанию, их число составляет 33,6 миллиона пользователей.



Это больше, чем у Hulu и Disney+. Apple была немногословна после запуска видеосервиса. The Hpllywood Reporter и Variety сообщают, что в первые три дня Apple TV+ смотрели «миллионы» зрителей, но этот показатель слишком размыт, чтобы делать какие-либо выводы.



Wall Street Journal сравнивает аудиторию с количеством подписчиков Hulu и Disney+, у которых 31,8 миллиона и 23,2 миллиона соответственно. Сразу стоит отметить, что в этом случае конкуренты могли бы указать на то, что подавляющее большинство подписчиков яблочного сервиса использует бесплатную годовую подписку, которую компания дарит всем покупателям новых iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch или Mac, начиная с 10 сентября 2019 года. Неизвестно сколько из них продолжит использовать Apple TV+ по истечению бесплатного года.



Disney+ был также запущен в середине квартала, поэтому его аудитория продолжит расти, особенно во втором квартале этого года после запуска в Европе. Напомним, если вы еще не воспользовались бесплатной подпиской Apple TV+, то лучше поторопиться с её использованием, поскольку компания отводит 90 дней на её активацию.





