



Комментарии купертиновцев поступили спустя неделю после того, как представители Европейского парламента призвали производителей ввести единый стандарт зарядного устройства для всех смартфонов. Позднее были внесены соответствующие поправки в законопроект.



Переход к единому стандарту затронет Apple больше, чем любые другие компании, поскольку все актуальные модели iPhone, а также другие устройства компании используют разъем Lightning, в то время как большинство Android-устройств оснащаются портом USB-C.



Apple выступила против попыток Евросоюза стандартизировать разъем зарядных устройств для смартфонов. Компания заявила, что этот шаг помешает инновациям, создаст огромное количество отходов и вызовет негатив со стороны потребителей.Комментарии купертиновцев поступили спустя неделю после того, как представители Европейского парламента призвали производителей ввести единый стандарт зарядного устройства для всех смартфонов. Позднее были внесены соответствующие поправки в законопроект.Переход к единому стандарту затронет Apple больше, чем любые другие компании, поскольку все актуальные модели iPhone, а также другие устройства компании используют разъем Lightning, в то время как большинство Android-устройств оснащаются портом USB-C.

«Мы считаем, что регулирование, которое принуждает перевести все смартфоны к единому стандарту зарядки, душит инновации, а не поощряет их, а также может нанести ущерб потребителям и экономике в целом. Мы считаем, что Европейская комиссия продолжит поиск решения, которое не будет ограничивать возможности отрасли внедрять инновации», — Apple.



Исследование, проведенное компанией Copenhagen Economics по заказу Apple, показало, что ущерб, нанесенный потребителям в результате перехода к единому стандарту обойдется примерно в 1,5 миллиарда евро, а это на 13 миллионов евро больше прогнозируемых экологических выгод.



Европейская комиссия, которая выполняет функции исполнительной власти ЕС, на протяжении последнего десятилетия стремится к созданию единого стандарта для зарядных устройств.





