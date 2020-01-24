Apple выступила против попыток Евросоюза стандартизировать разъем зарядных устройств для смартфонов. Компания заявила, что этот шаг помешает инновациям, создаст огромное количество отходов и вызовет негатив со стороны потребителей.
Комментарии купертиновцев поступили спустя неделю после того, как представители Европейского парламента призвали производителей ввести единый стандарт зарядного устройства для всех смартфонов. Позднее были внесены соответствующие поправки в законопроект.
Переход к единому стандарту затронет Apple больше, чем любые другие компании, поскольку все актуальные модели iPhone, а также другие устройства компании используют разъем Lightning, в то время как большинство Android-устройств оснащаются портом USB-C.
Комментарии купертиновцев поступили спустя неделю после того, как представители Европейского парламента призвали производителей ввести единый стандарт зарядного устройства для всех смартфонов. Позднее были внесены соответствующие поправки в законопроект.
Переход к единому стандарту затронет Apple больше, чем любые другие компании, поскольку все актуальные модели iPhone, а также другие устройства компании используют разъем Lightning, в то время как большинство Android-устройств оснащаются портом USB-C.
«Мы считаем, что регулирование, которое принуждает перевести все смартфоны к единому стандарту зарядки, душит инновации, а не поощряет их, а также может нанести ущерб потребителям и экономике в целом. Мы считаем, что Европейская комиссия продолжит поиск решения, которое не будет ограничивать возможности отрасли внедрять инновации», — Apple.
Исследование, проведенное компанией Copenhagen Economics по заказу Apple, показало, что ущерб, нанесенный потребителям в результате перехода к единому стандарту обойдется примерно в 1,5 миллиарда евро, а это на 13 миллионов евро больше прогнозируемых экологических выгод.
Европейская комиссия, которая выполняет функции исполнительной власти ЕС, на протяжении последнего десятилетия стремится к созданию единого стандарта для зарядных устройств.
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На одних только расползающихся зарядных кабелях она денежек имеет.
Инновации...
По мне так лучше взять оригинал конци запаять термоусадкой или пружины от авторучек накрутить) вечный провод!
Этому уже 3 года, да с одной стороны через раз с другой норм, но это 3 года)