





Еще в мае 2019 года Apple добавила iPad 2 в список «винтажных и устаревших продуктов» — это означает, что планшет больше нельзя починить в официальных сервисных центрах компании и получить по нему любую поддержку. Однако все-таки тогда он не умер окончательно: законодательство США и Турции требует, чтобы долговременная поддержка обеспечивалась в течение 10 лет.Поэтому в этих странах iPad 2 стал винтажным лишь на прошлой неделе — и эту дату можно назвать окончательным приговором для действительно легендарного планшета. В 2011 году он смотрелся как футуристичный гаджет из «Звездного пути» — тонкий, легкий, мощный и автономный, с новым чехлом-подставкой, он по сути начал во всем мире эру планшетов, и после него остальные компании бросились создавать аналоги.На его фоне iPad 1 смотрелся устаревшим кирпичом, и не удивительно, что iPad 2 поддерживался очень долго — вплоть до iOS 9, последняя версия которой вышла в 2019 году. Хотя, конечно, «железо» 2011 года тогда уже слабо справлялось с большинством задач, планшет все еще даже по современным меркам выглядит очень круто. Но, увы, рано или поздно все хорошее заканчивается, и на место iPad 2 пришли новые более мощные iPad Pro и Air.