



Стартап Roboat начал тестировать в Амстердаме работу беспилотников, которые курсируют по водным каналам и рекам. Создатели нового вида транспорта считают, что это упростит перемещение по городу и разгрузит автомобильные дороги.



Тестирование водных беспилотников Roboat прошло в Амстердаме этим летом, сейчас они готовы перевозить людей. Самоходные лодки также используются для доставки грузов и сбора мусора с поверхности воды. За счёт отсутствия водителя их эксплуатация обходится дешевле.



Этот вид транспорта был разработан Амстердамским институтом передовых городских решений и Массачусетским технологическим институтом. Для построения маршрута в лодках задействован GPS-датчик, несколько камер, лазерный дальномер и система искусственного интеллекта. Вызвать лодку можно через приложение, но из-за наплыва желающих дождаться её очень сложно.







