Roboat

Стартап Roboat начал тестировать в Амстердаме работу беспилотников, которые курсируют по водным каналам и рекам. Создатели нового вида транспорта считают, что это упростит перемещение по городу и разгрузит автомобильные дороги.

Тестирование водных беспилотников Roboat прошло в Амстердаме этим летом, сейчас они готовы перевозить людей. Самоходные лодки также используются для доставки грузов и сбора мусора с поверхности воды. За счёт отсутствия водителя их эксплуатация обходится дешевле.

Этот вид транспорта был разработан Амстердамским институтом передовых городских решений и Массачусетским технологическим институтом. Для построения маршрута в лодках задействован GPS-датчик, несколько камер, лазерный дальномер и система искусственного интеллекта. Вызвать лодку можно через приложение, но из-за наплыва желающих дождаться её очень сложно.



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