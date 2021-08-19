В 2011 году Кейт Шеферд и Наталья Лукьянова представили игру, которая попала в золотую коллекцию мобильных игр, а слава о раннере Temple Run тут же разлетелась повсюду. 10 лет спустя у всемирно популярной игры уже более двух миллиардов загрузок. При этом студия, которая выросла из двух человек, продолжает увеличиваться в размерах и развивать вселенную Temple Run.
Новая версия игры Temple Run: Puzzle Adventure совсем скоро станет доступна эксклюзивно в Apple Arcade. Впервые в истории игроки смогут насладиться веселой и в то же время напряженной игрой, решая 3 головоломки подряд, чтобы раскрыть тайны древнего мира храмов.
Уже в эту пятницу состоится релиз Tetris Beat — совершенно другой взгляд на всеми любимую головоломку. Вращайте Tetriminos и роняйте их в такт музыке под треки Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dawud, Cinthie и многих других.
Скоро в Apple Arcade:
- Temple Run: Puzzle Adventure от Imangi Studios — Откройте для себя популярную игру Temple Run с новой стороны! Решите 3 головоломки подряд, чтобы раскрыть тайны древнего мира храмов. Мощные комбо и особые предметы позволят выбиться в чемпионы. Помогайте великому исследователю, археологу и бегуну Скарлетт Фокс решать головоломки, чтобы преодолеть таинственные препятствия на вашем пути. Новые уровни будут постоянно добавляться, поэтому вам всегда будет интересно проводить время за решением головоломок.
- Tetris Beat от N3TWORK — знаменитая игра серии Tetris переходит на новые ритмы. Теперь классический игровой процесс сочетается с эксклюзивной музыкой и инновационной ритм-механикой. В игре представлены разнообразные и эклектичные музыканты, включая Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dawud, Cinthie и многих других. Каждый месяц добавляются новые треки. В Tetris Beat игрокам предстоит вращать Tetriminos и ронять их в такт музыке. Цель — создать самое длинное комбо и получить больше всего очков. Фанаты классического Tetris могут попробовать режим Marathon mode, в котором тоже можно выбрать музыку.
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