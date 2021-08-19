Temple Run: Puzzle Adventure от Imangi Studios — Откройте для себя популярную игру Temple Run с новой стороны! Решите 3 головоломки подряд, чтобы раскрыть тайны древнего мира храмов. Мощные комбо и особые предметы позволят выбиться в чемпионы. Помогайте великому исследователю, археологу и бегуну Скарлетт Фокс решать головоломки, чтобы преодолеть таинственные препятствия на вашем пути. Новые уровни будут постоянно добавляться, поэтому вам всегда будет интересно проводить время за решением головоломок.





Tetris Beat от N3TWORK — знаменитая игра серии Tetris переходит на новые ритмы. Теперь классический игровой процесс сочетается с эксклюзивной музыкой и инновационной ритм-механикой. В игре представлены разнообразные и эклектичные музыканты, включая Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dawud, Cinthie и многих других. Каждый месяц добавляются новые треки. В Tetris Beat игрокам предстоит вращать Tetriminos и ронять их в такт музыке. Цель — создать самое длинное комбо и получить больше всего очков. Фанаты классического Tetris могут попробовать режим Marathon mode, в котором тоже можно выбрать музыку.











В 2011 году Кейт Шеферд и Наталья Лукьянова представили игру, которая попала в золотую коллекцию мобильных игр, а слава о раннере Temple Run тут же разлетелась повсюду. 10 лет спустя у всемирно популярной игры уже более двух миллиардов загрузок. При этом студия, которая выросла из двух человек, продолжает увеличиваться в размерах и развивать вселенную Temple Run.Новая версия игры Temple Run: Puzzle Adventure совсем скоро станет доступна эксклюзивно в Apple Arcade. Впервые в истории игроки смогут насладиться веселой и в то же время напряженной игрой, решая 3 головоломки подряд, чтобы раскрыть тайны древнего мира храмов.Уже в эту пятницу состоится релиз Tetris Beat — совершенно другой взгляд на всеми любимую головоломку. Вращайте Tetriminos и роняйте их в такт музыке под треки Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dawud, Cinthie и многих других.