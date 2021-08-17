Джон Ромеро анонсировал выпуск новых уровней для игры Doom II, вышедшей в 1994 году. Ромеро — автор популярных шутеров из 90-х, в том числе серии Doom, Quake и Wolfenstein.
В 2019 году Ромеро выпустил дополнение Sigil с пятой главой для игры Doom. Новые уровни вышли спустя 25 лет после появления оригинальной игры, обладателям лицензионной версии Doom они доступны бесплатно. Дополнение для Doom II, вероятно, будет называться Sigil II, но это ещё не подтверждено.
Ромеро создаёт новые уровни полностью сохраняя дух старой игры. Старые версии Doom переиздаются, но изменения в них минимальны (например, появляется поддержка ультрашироких мониторов), геймплей и графика остаются олдскульными.
Когда выйдут новые уровни для Doom II, неизвестно. По словам Ромеро, сейчас разработка находится на ранней стадии, а по завершении этого проекта он займётся созданием финального дополнения для игры Quake.
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