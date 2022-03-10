В Google Фото и Gboard появятся крутые улучшения

Компания Google показала, какие нововведения в скором времени будут добавлены в её приложения. Она готовит апдейты облачного сервиса «Google Фото», клавиатуры Gboard, приложения Live Transcribe для перевода речи в печатный текст и нескольких других проектов.В редакторе «Google Фото» скоро можно будет размывать фон на фотографиях с разными сценами — где изображены животные, еда и растения. Обработка производится с использованием системы искусственного интеллекта, и ранее такой же эффект стало можно применять к портретам людей, даже если снимок изначально сделан без эффекта боке. Такая обработка доступна обладателям платной подписки Google One.В клавиатуре Gboard появится проверка правописания с возможностью быстро вносить исправления из предлагаемых вариантов. Также появится около двух тысяч комбинаций эмодзи, которые позволяют создавать стикер из двух эмодзи.Приложение Live Transcribe предназначено для людей с нарушением слуха и моментально переводит речь в текст. В его обновлённой версии появится поддержка работы без подключения к интернету, что может пригодиться при поездках в метро и полётах на самолётах. Функция Nearby Share, которая позволяет делиться данными с находящимися рядом смартфонами, получит возможность отправки данных одновременно на несколько гаджетов. И, наконец, для Android станет доступен виджет Screen Time, наглядно показывающий, в каких приложениях пользователь проводит больше всего времени.