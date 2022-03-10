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Google Google Фото Gboard Обновления

В Google Фото и Gboard появятся крутые улучшения

Александр
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Компания Google показала, какие нововведения в скором времени будут добавлены в её приложения. Она готовит апдейты облачного сервиса «Google Фото», клавиатуры Gboard, приложения Live Transcribe для перевода речи в печатный текст и нескольких других проектов.

В редакторе «Google Фото» скоро можно будет размывать фон на фотографиях с разными сценами — где изображены животные, еда и растения. Обработка производится с использованием системы искусственного интеллекта, и ранее такой же эффект стало можно применять к портретам людей, даже если снимок изначально сделан без эффекта боке. Такая обработка доступна обладателям платной подписки Google One.


В клавиатуре Gboard появится проверка правописания с возможностью быстро вносить исправления из предлагаемых вариантов. Также появится около двух тысяч комбинаций эмодзи, которые позволяют создавать стикер из двух эмодзи.

Приложение Live Transcribe предназначено для людей с нарушением слуха и моментально переводит речь в текст. В его обновлённой версии появится поддержка работы без подключения к интернету, что может пригодиться при поездках в метро и полётах на самолётах. Функция Nearby Share, которая позволяет делиться данными с находящимися рядом смартфонами, получит возможность отправки данных одновременно на несколько гаджетов. И, наконец, для Android станет доступен виджет Screen Time, наглядно показывающий, в каких приложениях пользователь проводит больше всего времени.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Вася Вотафаков
+34
Вася Вотафаков
Крч. Что бы все отображалось в этом приложении в комментах, те, когда прикрепляешь картинку, необходимо удалить приложение и установить его заново.
Сегодня в 02:43
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Вася Вотафаков
+34
Вася Вотафаков
15.4 бета. 13 mini. Как всегда редакция про€бала эту неожиданную новость.
Сегодня в 02:38
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+5
migachevm
но в россии эти нововведения работать не будут😅
Вчера в 22:24
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