iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021







Во второй бета-версии iOS 15.2 появился переключатель для режима макросъемки на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Она появляется когда включена функция «Автомакро».Новая возможность реализована с помощью кнопки со значком цветка, которая расположена в левом нижнем углу видоискателя камеры. Она появляется, когда камера поднесена на достаточном расстоянии к объекту съемки.Чтобы использовать новый переключатель, пользователям нужно перейти в «Настройки» > «Камера» и выключить опцию «Автомакро». Сейчас iPhone 13 Pro и 13 Pro Max автоматически переключаются в режим макросъемки при нужных обстоятельствах, но это не всегда удобно.