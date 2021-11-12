iOS 15.2

Во второй бета-версии iOS 15.2 появился переключатель для режима макросъемки на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Она появляется когда включена функция «Автомакро».

Новая возможность реализована с помощью кнопки со значком цветка, которая расположена в левом нижнем углу видоискателя камеры. Она появляется, когда камера поднесена на достаточном расстоянии к объекту съемки.

Чтобы использовать новый переключатель, пользователям нужно перейти в «Настройки» > «Камера» и выключить опцию «Автомакро». Сейчас iPhone 13 Pro и 13 Pro Max автоматически переключаются в режим макросъемки при нужных обстоятельствах, но это не всегда удобно.


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