В России грядет новая волна проблем с электроникой

«процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жёсткости».

Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за серверы, микросхемы, процессоры, телекоммуникационное оборудование и другую электронику для российских юрлиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.Проблема с приемом средств наблюдается последние две недели. Армянские, казахские и гонконгские банки блокируют оплату по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят процессоры, микросхемы и другое оборудование. Ограничения связывают с введением десятого пакета санкций США, который затрагивает иностранные банки поддерживающие сотрудничество с РФ. Это также касается любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или наоборот.Некоторые источники считают, что с наступлением ограничений для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и других устройств, комплектующие придется ввозить под «альтернативными» кодами ТН ВЭД. Второй вариант подразумевает поставку техники уже в собранном виде. Близкий к правительству источник отметил, что проблема также затронула поставки телеком-оборудования последнего поколения, а также системы хранения данных и серверов.Несмотря на возникшую ситуацию, часть источников утверждает, что не все армянские или гонконгские банки блокируют оплату, а сами поставщики начинают использовать «иные способы проведения платежей».