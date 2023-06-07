В России грядет новая волна проблем с электроникой

Артем
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Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за серверы, микросхемы, процессоры, телекоммуникационное оборудование и другую электронику для российских юрлиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Проблема с приемом средств наблюдается последние две недели. Армянские, казахские и гонконгские банки блокируют оплату по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят процессоры, микросхемы и другое оборудование. Ограничения связывают с введением десятого пакета санкций США, который затрагивает иностранные банки поддерживающие сотрудничество с РФ. Это также касается любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или наоборот.

Некоторые источники считают, что с наступлением ограничений для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и других устройств, комплектующие придется ввозить под «альтернативными» кодами ТН ВЭД. Второй вариант подразумевает поставку техники уже в собранном виде. Близкий к правительству источник отметил, что проблема также затронула поставки телеком-оборудования последнего поколения, а также системы хранения данных и серверов. 

Центробанк поясняет:

«процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жёсткости».

Несмотря на возникшую ситуацию, часть источников утверждает, что не все армянские или гонконгские банки блокируют оплату, а сами поставщики начинают использовать «иные способы проведения платежей».
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

–86
Putin2
Потому что эти чуры вообще страх потеряли🤦🏻‍♂️как переворот в стране, так Вова помоги, а как в ответочку, так я санкций боюсь 😎 та же ситуация и с этим черножопым армяном, тот еще поц🤢
37 минут назад
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tellurian
+4934
tellurian
Придумаю варианты. Деньги всем нужны и они помогут решить вопрос.
32 минуты назад
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