



По данным «Коммерсанта», Министерство цифрового развития и другие российские ведомства разработали документ, который частично легализует использование нелицензионного софта.



Документ получил название «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» и предполагает отмену уголовной и административной ответственности за распространение и использование программного обеспечения из стран, поддержавших санкции в отношении России.





«В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — поясняет Минцифры.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО. Предложения, которые Минцифры России предоставило в план поддержки отрасли ИТ, напрямую вытекают из Указа Президента РФ от 2 марта 2022 года № 83.

В случае принятия этого документа при крайней необходимости в России можно будет использовать патентное ПО без согласия патентообладателя. При этом предлагается легализовать пиратство в отношении не всех программ, а только таких, у которых пока отсутствуют полноценные аналоги, выпущенные российскими разработчиками.Выяснилось, что с этой инициативой выступило не Минцифры, а Минэкономразвития. Минцифры, наоборот, выступает против неё.





