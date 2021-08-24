



Государственный холдинг «Росэлектроника» и компания «ЭР-Телеком Холдинг» организовали пилотную зону, в которой тестируется тропосферная технология передачи данных. Эта связь тестируется в Красноярском крае, а по итогам проекта может быть принято решение о масштабировании в другие российские регионы.



В пилотной зоне используются помехозащищённые станции тропосферной связи «Гроза», предназначенные «для организации беспроводной широкополосной связи в горных, труднодоступных и малонаселённых районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдалённых промышленных объектах». «Гроза» была разработана Ростехом для использования в экстремальных климатических условиях и районах, где недоступна сотовая связь и интернет.



Принцип работы «Грозы» основан на отражении сигнала от нижнего слоя атмосферы (тропосферы). Для создания рабочей сети необходимо как минимум две приёмо-передающие станции, причём антенны необходимо размещать на крыше здания, мачте, столбе или треноге, то есть на небольшой возвышенности. Также требуется модем, в котором используется самообучаемая нейронная сеть, отфильтровывающая помехи от полезного сигнала.



Одна станция обеспечивает связью местность в радиусе до 210 км и передаёт данные в режиме тропосферной связи со скоростью до 25 Мбит/с в режиме радиорелейной связи до 155 Мбит/с.







