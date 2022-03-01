Министерство цифрового развития разработало меры, которые позволят стабилизировать и развить IT-сферу в ближайшие годы. Одна из основных целей — остановить отток IT-специалистов из России.

Какие меры предложило Минцифры:

  • Финансирование, направленное на создание репозитория софта с открытым кодом (аналог GitHub)
  • Ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры;
  • Гранты на разработку и развитие IT-продуктов
  • Освобождение сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ на ближайшие три года
  • Освобождение IT-компаний от проверок и налога на прибыль
  • Предоставление сотрудникам IT-компаний отсрочки от службы в армии
  • Предоставление сотрудникам IT-компаний льготной ипотеки под 5% годовых
  • Упрощенное предоставление разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских IT-компаниях

Указанные льготы будут распространяться в том числе на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов. Минцифры надеется, что эти меры будут способствовать развитию IT в России и выведут нашу страну на лидерские позиции в этой сфере.


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Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

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