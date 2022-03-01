Финансирование, направленное на создание репозитория софта с открытым кодом (аналог GitHub)

Ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры;

Гранты на разработку и развитие IT-продуктов

Освобождение сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ на ближайшие три года

Освобождение IT-компаний от проверок и налога на прибыль

Предоставление сотрудникам IT-компаний отсрочки от службы в армии

Предоставление сотрудникам IT-компаний льготной ипотеки под 5% годовых

Упрощенное предоставление разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских IT-компаниях







Министерство цифрового развития разработало меры, которые позволят стабилизировать и развить IT-сферу в ближайшие годы. Одна из основных целей — остановить отток IT-специалистов из России.Какие меры предложило Минцифры:Указанные льготы будут распространяться в том числе на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов. Минцифры надеется, что эти меры будут способствовать развитию IT в России и выведут нашу страну на лидерские позиции в этой сфере.