Министерство цифрового развития разработало меры, которые позволят стабилизировать и развить IT-сферу в ближайшие годы. Одна из основных целей — остановить отток IT-специалистов из России.
Какие меры предложило Минцифры:
- Финансирование, направленное на создание репозитория софта с открытым кодом (аналог GitHub)
- Ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры;
- Гранты на разработку и развитие IT-продуктов
- Освобождение сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ на ближайшие три года
- Освобождение IT-компаний от проверок и налога на прибыль
- Предоставление сотрудникам IT-компаний отсрочки от службы в армии
- Предоставление сотрудникам IT-компаний льготной ипотеки под 5% годовых
- Упрощенное предоставление разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских IT-компаниях
Указанные льготы будут распространяться в том числе на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов. Минцифры надеется, что эти меры будут способствовать развитию IT в России и выведут нашу страну на лидерские позиции в этой сфере.
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