Tor


Роскомнадзор России начал блокировать официальный сайт Tor. Об этом сообщается в блоге Tor со ссылкой на жалобы пользователей сервиса.

Согласно источнику, Tor был заблокирован сразу после того, как на нем появилась «разоблачающая» статья. Сотрудники Tor назвали ограничение доступа к сайту цензурой и призвали зарубежные организации повлиять на Россию, а самих пользователей — «поднимать серверы», чтобы не остаться без связи. Помимо этого, на сайте Tor разместили инструкцию, как использовать мосты для обхода российских блокировок.
«Кажется, что эта ситуация может быстро перерасти в общенациональный блок Tor, поэтому срочно мы отреагировали на эту цензуру! Нам нужна ваша помощь СЕЙЧАС, чтобы россияне оставались на связи с Tor!», — написала команда сервиса
7 декабря 2021 года Роскомнадзор направил в Tor требование удалить «запрещенную информацию» со страницы вышеописанной статьи, однако не уточнил, что именно является «запрещёнкой». В случае отказа это сделать ведомство собиралось заблокировать сайт сервиса. Похоже, что крайние меры уже применяются — решение об ограничении доступа к официальному сайту Tor появилось на сайте Роскомнадзора.

На данный момент блокировка коснется только сайта Tor и его официального блога. Сами сервисы Tor пока остаются доступны — неизвестно, получится ли их заблокировать в случае аналогичного решения российского суда. Стоит отметить, что сами сотрудники Tor как будто не сомневаются, что работу сервиса вполне реально остановить на территории страны — это прослеживается в цитате, приведенной выше.

Ранее мы рассказали, что депутат Госдумы довольно резко высказывался о Tor. К слову, сам сервис уже какое-то время частично блокируется



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