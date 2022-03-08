В России заработала трансляция от Apple

На официальном YouTube-канале Apple исчезла ошибка воспроизведения при попытке включить трансляцию предстоящей презентации. Сейчас при входе с российских серверов видеотрансляция исправно запускается и показывает заставку с уникальным логотипом конференции. Иногда всё же появляется ошибка, но спустя пару минут исчезает.
К сожалению, русских субтитров, скорее всего, ждать не стоит, а значит посмотреть эфир в оригинале смогут лишь немногие в нашей стране. Кроме того, на русскоязычном разделе сайта apple.com/ru страница с трансляцией конференции тоже не появилась.
В любом случае мы будем публиковать для вас всё самое важное и интересное с предстоящего мероприятия, которое начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени, или в 21:00 по московскому. Следите за сайтом, чтобы ничего не пропустить!