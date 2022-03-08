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Apple Презентация Россия

В России заработала трансляция от Apple

Олег
3704

Apple


На официальном YouTube-канале Apple исчезла ошибка воспроизведения при попытке включить трансляцию предстоящей презентации. Сейчас при входе с российских серверов видеотрансляция исправно запускается и показывает заставку с уникальным логотипом конференции. Иногда всё же появляется ошибка, но спустя пару минут исчезает.

Apple

К сожалению, русских субтитров, скорее всего, ждать не стоит, а значит посмотреть эфир в оригинале смогут лишь немногие в нашей стране. Кроме того, на русскоязычном разделе сайта apple.com/ru страница с трансляцией конференции тоже не появилась.

В любом случае мы будем публиковать для вас всё самое важное и интересное с предстоящего мероприятия, которое начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени, или в 21:00 по московскому. Следите за сайтом, чтобы ничего не пропустить! 

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Комментарии

Ernest Turn
0
Ernest Turn
А смысл? На фига нам их презентация
9 марта 2022 в 11:18
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R.
А у всех личная статистика на аватарке обнулилась ?! 🤔🤔🤔
8 марта 2022 в 21:05
#
–42
Snowden S.T.A.L.K.E.R.
да, по 0
9 марта 2022 в 06:57
#
+2
mobile3105
В Яндексе браузере ютуб с переводом.
8 марта 2022 в 20:46
#
+19
Gabriel
Даже у Эппл все заработало , а у вас второй день хрен знает что.
Скучно девочки)
К стати всех с 8 марта!)
8 марта 2022 в 20:38
#
naxal90
–5
naxal90
Да пошёл теперь Apple в лес!
8 марта 2022 в 20:37
#
Pavel Nikiforov
+381
Pavel Nikiforov
Смотрите через атв или тв+ и будут автоматические субтитры.
8 марта 2022 в 20:18
#
+3876
tellurian Pavel Nikiforov
У меня нет трансляции только на официальном сайте американском
8 марта 2022 в 21:21
#
+21
zerocell
Что с приложением ? Статьи не открываются только заголовок
8 марта 2022 в 20:14
#
Seagull
+16
Seagull zerocell
Видимо всем всё равно
8 марта 2022 в 20:37
#
estet
–64
estet Seagull
Ну сайт подлатали, будем ждать приложение, надеюсь не за горами)
8 марта 2022 в 20:42
#