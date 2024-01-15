В Telegram появились одноразовые голосовые и запись видеосообщений по частям

Появились одноразовые голосовые сообщения и кружочки с видео, которые исчезают после первого прослушивания/просмотра;

Запись голосовых и видеосообщений теперь можно поставить на паузу, а затем продолжить запись;

В разделе Избранное появилась сортировка по каналам;

Пользователи Telegram Premium могут закрепить до 100 чатов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



Разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили обновление фирменного приложение с номером версии 10.6 для платформ iOS и Android.Примечания к обновлению отсутствуют, но из основных изменений можно выделить следующее:Скачать обновлённую версию Telegram можно из App Store и Play Store.