В Telegram появились одноразовые голосовые и запись видеосообщений по частям

Фархад
ТГ

Разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили обновление фирменного приложение с номером версии 10.6 для платформ iOS и Android.

Примечания к обновлению отсутствуют, но из основных изменений можно выделить следующее:
  • Появились одноразовые голосовые сообщения и кружочки с видео, которые исчезают после первого прослушивания/просмотра;
  • Запись голосовых и видеосообщений теперь можно поставить на паузу, а затем продолжить запись;
  • В разделе Избранное появилась сортировка по каналам;
  • Пользователи Telegram Premium могут закрепить до 100 чатов.
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Скачать обновлённую версию Telegram можно из App Store и Play Store.
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