Челлленджами, кривляниями и прочими трюками в тиктоке уже никого не удивишь. В моде новый тренд — создание дифейк звёзд мировой величины. Компьютерные технологии позволяют подделывать видео так, что в роликах появляются люди, которые в них никогда не снимались.











Одной из первых жертв дипфейковых видео в TikTok стал Том Круз. Кто-то ведёт целый канал deeptomcruise, где публикует видео от его лица. Судя по телосложению, фигура принадлежит не актёру, а кому-то другому, а лицо и мимика добавлены с использованием технологии Deepfake.Человек, который ведёт этот аккаунт, правдоподобно изображает голос и движения Тома Круза, а всё остальное делает нейросеть — она заменяет лицо так, что довольно сложно распознать подделку. Что думает сам Том Круз об этом аккаунте, пока неизвестно, но мы не удивимся, если он был сильно напуган схожестью. Ему и другим звёздам стоит опасаться использования своих образов. Избежать этого можно — им достаточно зарегистрировать в TikTok, YouTube и на других видеоплатформах верифицированные аккаунты и заявить, что их видео публикуются только там, а всё остальное может оказаться подделкой, сколь реалистичной и правдоподобной она бы ни казалась.