Челлленджами, кривляниями и прочими трюками в тиктоке уже никого не удивишь. В моде новый тренд — создание дифейк звёзд мировой величины. Компьютерные технологии позволяют подделывать видео так, что в роликах появляются люди, которые в них никогда не снимались.
@deeptomcruise
I love magic!♬ original sound - Tom
Одной из первых жертв дипфейковых видео в TikTok стал Том Круз. Кто-то ведёт целый канал deeptomcruise, где публикует видео от его лица. Судя по телосложению, фигура принадлежит не актёру, а кому-то другому, а лицо и мимика добавлены с использованием технологии Deepfake.
@youneszarou Look into my eyes to see the rainbow #yzfamily #tutorial #foryoupage #fyp #fürdich ♬ death bed (coffee for your head) - Powfu & beabadoobee
Человек, который ведёт этот аккаунт, правдоподобно изображает голос и движения Тома Круза, а всё остальное делает нейросеть — она заменяет лицо так, что довольно сложно распознать подделку. Что думает сам Том Круз об этом аккаунте, пока неизвестно, но мы не удивимся, если он был сильно напуган схожестью. Ему и другим звёздам стоит опасаться использования своих образов. Избежать этого можно — им достаточно зарегистрировать в TikTok, YouTube и на других видеоплатформах верифицированные аккаунты и заявить, что их видео публикуются только там, а всё остальное может оказаться подделкой, сколь реалистичной и правдоподобной она бы ни казалась.
@youneszarou
Fold and live to fold again #yzfamily #tutorial #foryoupage #fyp #fürdich♬ Yummy - Justin Bieber
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