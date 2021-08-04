



Приложение WhatsApp обновилось на Android и iOS. Добавленные в него возможности ранее тестировались в бета-версии мессенджера для Android, а теперь стали доступны всем пользователям.



В WhatsApp появилась возможность отправлять фотографии и видео, которые исчезают сразу после просмотра собеседником. Они не занимают место в памяти устройства, их невозможно сохранить в память или переслать другим людям.



Разработчики отмечают, что получатель может сделать скриншот или фотографию с другого устройства, так что это нововведение не стоит рассматривать в качестве полноценной защиты от утечки информации. Файл, который не просмотрели в течение двух недель, удалится автоматически.









В каких ситуациях пригодится однократный просмотр? К примеру, вы можете отправить такое фото, когда вы примеряете одежду в магазине, хотите быстро поделиться эмоциями по какому-то поводу или отправляете пароль от Wi-Fi или другую конфиденциальную информацию. Как и все личные чаты в WhatsApp, медиафайлы, для которых установлен однократный просмотр, защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp не может их увидеть. Такие файлы будут помечены новой иконкой с изображением единички в кружке. После просмотра медиафайла у сообщения появится отметка «Открыто» — тогда и спустя время будет понятно, о чём шла речь в чате.





