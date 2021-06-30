WhatsApp внедрил в Android-версию мессенджера расширенную функцию самоуничтожающихся сообщений. Об этом сообщает WABetaInfo.
Речь идет об однократном просмотре. Теперь пользователь может отправить фотографию, видеоролик или GIF-анимацию так, чтобы собеседник просмотрел её только один раз. После просмотра медиафайл исчезает из чата, а отправитель получает обратную связь — то есть, он видит статус «Просмотрено» именно для этого конкретного медиафайла. Источник дополнительно отмечает, что, даже если у собеседника выключена функция однократного просмотра, то он всё равно может получить такой файл и просмотреть его только один раз.
К слову, несмотря на многократную критику способа реализации исчезающих медиа в чатах, WhatsApp так и не исправил этот недостаток — получатель всё так же может свободно сделать скриншот изображения, которое настроено на однократный просмотр. Мессенджер не только не запрещает делать скриншоты секретных чатов и самоуничтожающихся медиафайлов, но даже не предупреждает собеседника о том, что снимок был сделан.
Функцией однократного просмотра можно пользоваться и в группах — в информации о сообщении можно увидеть, кто из членов группы просмотрел медиафайл. Эти статусы работают, даже если пользователь отключил уведомления о прочтении.
Указанная возможность обнаружена в последней бета-версии WhatsApp для Android — это означает, что очень скоро она появится в релизе для всех пользователей. Возможно, версию мессенджера для iOS тоже оснастят функцией однократного просмотра, но пока намеков на это эксперты не обнаружили.
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