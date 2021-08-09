На Android вышла новая бета-версия WhatsApp — с номером 2.21.16.10. В неё была добавлена поддержка нескольких десятков новых эмодзи.



Ранее те же эмодзи появились в iOS 14.5, а теперь пользоваться ими можно и в WhatsApp на Android. Правда, только в том случае, если у вас установлена бета-версия мессенджера, но скоро они появятся и в релизных сборках приложения.







Добавленные эмодзи в основном имеют отношение к любви в разных её проявлениях, в том числе однополой. Также появились эмотиконы с изображением бородатых женщин (или это чересчур женственные мужчины?) Имейте в виду, что ваши собеседники не увидят эти эмодзи, если у них тоже не установлена свежая бета-версия WhatsApp.







