В Якутии запустят разработку ПО для беспилотников

В марте 2023 года состоится открытие лаборатории по разработке программного обеспечения и сборке беспилотных летательных аппаратов на базе технопарка «Якутия».Основной целью будущей лаборатории является проектирование, сборка, создание программного обеспечения, тестирование и отладка БПЛА в Якутии. Разработанное ПО позволит не только легко управлять дроном, но и решать конкретные задачи для разных отраслей народного хозяйства.За сборку летательных аппаратов будет отвечать специальный цех технопарка. Там же будут разрабатываться собственные модели и компоненты беспилотников. Часть деталей для дронов уже сейчас можно напечатать на 3D-принтерах.Также в конце декабря 2022 года был открыт Центр по обучению операторов информационных систем — пилотов БПЛА при Якутском колледже связи и энергетики. В 2023 году в нём планируется обучить около 300 операторов, поскольку специалисты по беспилотникам востребованы в таких отраслях, как нефтегазодобыча, строительство, экология, логистика, сельское и лесное хозяйства.