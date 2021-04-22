





Большинству из нас интересно, куда же повернет IT-индустрия в будущем. Еще лет 10 назад 5'' устройства были планшетами, а процессоры с 8 ядрами ставились только в сервера. И нам, обычным пользователям, остается только гадать, что нас ждет впереди.Однако главы различных IT-компаний знают, конечно, куда больше нашего, и временами делятся своими прогнозами на будущее. И далеко не все из них сбывается, что не делает их менее интересными. Так что давайте посмотрим, как себе представляли мир будущего Стив Джобс, Билл Гейтс и другие важные представители IT-отрасли.Так сказал уже бывший, а тогда еще действующий глава Microsoft Билл Гейтс на Всемирном экономическом форуме, прошедшем в 2004 году. Тогда общение по электронной почте активно набирало обороты, что привело к процветанию спама.И, как мы знаем, Гейтс ошибся — массовая рекламная рассылка не только никуда не делась, она стал гораздо массовее и ухищреннее, чтобы пробираться через спам-фильтры, предлагая нам различные услуги сомнительного содержания. С развитием соцсетей спам проник и туда, и скорее всего он останется с нами уже навсегда.Вы удивитесь, но эту фразу сказал... Стив Джобс. Да, сам основатель Apple. Произнес он ее в 1996 году, незадолго до возврата в свою компанию, которая в те времена переживала не самые лучшие времена. Microsoft же тогда была на подъеме: ее графическая Windows 95 была очень популярной, не смотря на обилие багов.К счастью, Джобс тогда ошибся: с его возвратом в Apple компания возродилась, а Mac до сих пор отлично продаются и во многом являются эталоном ПК. Да, Microsoft все еще занимает около 90% рынка компьютеров, но купертиновский гигант и не думает сдаваться, так что война и близко не окончена.Так сказал Сергей Брин, один из сооснователей Google, на ежегодной встрече с отраслевыми аналитиками в 2007 году. И тут остается только поддержать Эрика Шмидта, CEO компании, который тогда наклонился и прошептал «Будь осторожнее, Сергей».Как мы знаем, «опасения» Шмидта оправдались: холдинг Alphabet — одна из самых дорогих компаний в мире, смартфоны на Android заполонили рынок, и мало кто на нашей планете не слышал про YouTube. Так что Google действительно смогла покорить мир, вопреки словам ее основателя.Такой прогноз дал гендиректор Intel Эндрю Гроув на выставке COMDEX в Лас-Вегасе 18 ноября 1996 года, и его можно было понять: процессоры компании тогда были на высоте, частоты Pentium росли не по дням, а по часам, да и закон Мура с точностью выполнялся.На деле Гроув ошибся только в одном — в частоте. Он не мог предположить, что уже к середине нулевых от роста частоты придется перейти к росту числа ядер, и частота в 10 ГГц все еще остается недостижимой даже в условиях экстремального разгона с жидким азотом. Зато с производительностью и числом транзисторов он угадал: первое поколение Intel Core i7 в 2010 году имело производительность до 150 000 MIPS (миллионов инструкций в секунду), а 4 вычислительных ядра с обвязкой имели 1.17 млрд транзисторов.Еще одна фраза Стива Джобса, сказанная им на конференции All Things Digital 2003 года. Тогда как раз начали активно развиваться планшеты на процессорах Intel, и Microsoft под них даже выпустила XP Tablet Edition с оптимизированным интерфейсом. Что любопытно, планшеты на полноценной ОС тогда популярными так и не стали: они стоили дорого (несколько тысяч долларов) и не радовали ни производительностью, ни временем автономной работы.Как мы знаем, через 7 лет после вышеуказанной конференции Джобс демонстрирует нам iPad, отказавшись не только от клавиатуры, но даже от стилуса, предлагая использовать вместо него свои пальцы. И лишь через несколько лет после смерти основателя компании, уже при Тим Куке, вышли первые iPad с док-станциями, имеющими клавиатуры и даже тачпады — так что в какой-то мере можно сказать, что все-таки Стив Джобс был прав.Именно так считал Джерри Сандерс, председатель AMD. Ему вторил Джон Дворжак, известный американский IT-обозреватель: «Одно можно сказать наверняка,не будет называтьPentium». Оба мнения были напечатаны в журнале PC Magazine в 1993 году и, как мы знаем, были ошибочны.Бренд «Pentium» стал настолько популярен, что дожил даже до наших дней: правда, если до середины нулевых это была линейка топовых процессоров Intel, то теперь на их место пришли решения Core, а Pentium стали называть CPU базового уровня.Так ответил Майкл Делл, генеральный директор Dell Computers, на вопрос о том, что бы он сделал, если бы стал гендиректором Apple. И его можно понять: на тот момент, в 1997 году, компания из Купертино переживала далеко не лучшие времена.Однако, как мы знаем, вернувшийся Стив Джобс запустил линейку популярных цветных Mac, после чего пошли плееры iPod и много другой интересной техники, что в итоге привело Apple к капитализации больше 2 триллионов долларов. Так что сейчас купертиновский гигант может с прибыли за пару кварталов прикупить себе Dell с капитализацией «всего» 57 млрд долларов.А вот с этим утверждением глава IBM Луи Герстнер слегка поторопился — ПК после 1999 года только продолжили развиваться и становиться массовыми. В общем и целом, даже сейчас сложно говорить о завершении эпохи компьютеров, но то, что наш мир становится все мобильнее, и все большее число людей обходится только смартфонами и планшетами, отрицать сложно.Именно так считал Стив Балмер, глава Microsoft, после презентации оригинального iPhone в 2007 году. И его вполне можно было понять: на рынке процветали коммуникаторы на Windows Mobile, и серьезных конкурентов у них не было.Однако, как мы знаем, Microsoft зря расслабилась: буквально через 5 лет на рынке правили iPhone и смартфоны на Android. Конечно, рендмондский техногигант пытался вернуть себе пользователей, выпустив сначала Windows Phone 7, а потом и 8 и даже 10, но, увы, так и не смог, и сейчас Microsoft выпускает свои смартфоны на Android.Ну и под конец:Эту фразу сказал Кен Олсен, основатель Digital Equipment Corporation (DEC), в 1977 году. Далеко не все слышали про эту компанию, однако нужно отметить, что в 70-80ые она была популярна благодаря своей линейке компьютеров PDP. Что любопытно, многие так называемые малые ЭВМ в СССР как раз были их клонами, то есть DEC была далеко не последней компанией на рынке компьютеров.Кен считал, что компьютеры останутся чисто рабочими устройствами — пожалуй, нет нужды говорить, что сейчас это и близко не так. Более того, существуют, например, консоли — по сути ПК, которыедля развлечений.Как видите, никто точно не знает будущее. Логичные 20 лет назад прогнозы могут сейчас вызвать лишь улыбку. И, вполне возможно, текущие прогнозы также не сбудутся через несколько лет. Поэтому, как говорил один известный капитан, «Лучше не знать, когда тебя настигнет смерть и жить трепетно, восторгаясь всей душой великой тайны бытия».