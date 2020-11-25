Ряд владельцев Mac с M1 сообщает о проблемах с подключением по Bluetooth. Некоторые из них жалуются периодические разрывы соединения, но есть и сообщения о полностью неработоспособных модулях беспроводного соединения.

Apple

Пользователи MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini с процессорами M1 столкнулись с целым рядом различных проблем в работе Bluetooth, которые проявляются при подключении, как аксессуаров от сторонних производителей, так и продукции Apple, включая AirPods, Magic Mouse и Magic KeyBoard.

Судя по сообщениям на форуме сайта MacRumors и Reddit, владельцы Mac mini, похоже, пострадали больше всего. Пока нет единого мнения о том, носит ли эта проблема программный характер или она встречается на аппаратном уровне.

Также неясно, насколько широко распространены трудности с работой Bluetooth. Apple пока не ответила на запросы комментариев.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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