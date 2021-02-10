Котёнок

На заседании окружного суда Техаса, который проходил в сервисе Zoom, адвокат Род Понтон появился в «кошачьем обличии». Это был виртуальный фильтр, а на ситуацию сразу обратил внимание председательствующий судья Рой Фёргюсон.
Kitten in Zoom

Фёргюсон сделал замечание адвокату, сообщив, что тот, вероятно, активировал в настройках Zoom фильтр. Понтон ответил, что он в курсе и пытается его убрать, а в этом ему оказывает помощь ассистентка. Он также подчеркнул, что это он в прямом эфире, а не кот, и несмотря на свой образ, готов выступать.

Забегая вперед стоит отметить, что после заседания судья Фёргюсон поделился роликом в своем твиттере и посоветовал отключать виртуальные фильтры непосредственно перед важными видеоконференциями. В своем сообщении он добавил: «этот котёнок сделал важное заявление по делу в 394 суде».

Позднее Род Понтон рассказал, что не понял, как включился фильтр, а в видеоконференции он участвовал с компьютера своей секретарши. Во время заседания судья помог ему убрать образ котёнка и назвал этот случай забавным, добавив, что все преодолели эту ситуацию достойно. В суде рассматривалось дело контрабандиста.


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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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