





В 90-ые компания 3dfx была лидером в производстве видеокарт и видеоускорителей, под ее решения даже создавались специальные версии игр. Однако уже в 1999 году компания ощущала себя на рынке GPU не очень комфортно под давлением ATi и Nvidia, и ее последний шедевр, 4-чиповая Voodoo 5 6000, вышла лишь небольшой партией в 1000 штук.В дальнейшем поздние многочиповые видеокарты 3dfx стали коллекционной редкостью, и, например, двухчиповая Voodoo 5 5500 в нераспечатанной упаковке была недавно продана на eBay за $1300. За 4-чиповую Voodoo 5 6000, в теории, можно получить в разы больше.Однако энтузиаст Энтони «zx-c64» пошел другим путем: благодаря обратной разработке он смог воссоздать оригинальную плату, однако изменил ее к лучшему. Во-первых, он добавил дополнительное питание через Molex. Во-вторых, заменил интерфейс подключения с AGP, который уже полтора десятилетия не используется, на более распространенный PCI, что позволяет установить видеокарту в относительно современные ПК.Для полного воссоздания видеокарты Энтони потребовались четыре видеочипа VSA-100. К счастью, они использовались и в других видеокартах Voodoo, поэтому каждый вышел энтузиасту всего в $20. Шестнадцать модулей памяти SDRAM по 8 МБ каждый оказались еще дешевле. Разумеется, также пришлось искать радиаторы и небольшие вентиляторы, но это уже меньшая из проблем.В итоге видеокарта отлично заработала: как выражается zx-c64, «с той же BIOS, теми же драйверами, и теми же багами». Разумеется, в современном мире это не более чем диковинка, на видеокарту официальных драйверов даже под Windows XP нет. Но все еще воссоздание достаточно продвинутой видеокарты, пусть и конца 90-ых годов, с нуля — процесс явно непростой и заслуживающий уважения.