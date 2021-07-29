Apple может избавиться от «челки» в iPhone 14 в 2022 году. Об этом рассказал зарубежный ресурс Gizchina со ссылкой на патентное бюро.
Ранее инсайдеры уже сообщали, что в iPhone 13, релиз которого ожидается осенью, «монобровь» станет меньше. Это станет возможным благодаря тому, что слуховой динамик «переедет» на край стекла, то есть, на верхний торец корпуса. Однако в iPhone 14 «челка» может пропасть полностью.
Аналитики обратили внимание на патент Apple, который позволяет избавиться от любых выемок и «челок» на поверхности дисплея. Согласно ему, iPhone сможет принимать свет, проходящий прямо через экран на новый датчик под ним. Эксперты отмечают, что эта технология касается любых типов датчиков, таких, как датчик освещенности, цветовой температуры, а также сканер отпечатка пальца или даже лица.
На деле это может означать, что Apple разместит сканер Face ID и Touch ID под матрицей, и изменит сетку пикселей так, чтобы они не мешали работе сканеров. Например, пиксели в области над датчиками могут быть меньшего размера, или располагаться дальше друг от друга. Кроме того, Apple может. заставить их изменяться программно в момент сканирования, тогда как в обычное время матрица будет работать штатно.
К слову, в патенте упоминается, что такая система может работать и на MacBook.
Инсайдеры утверждают, что подэкранную систему сканеров мы увидим уже осенью 2022-го года в iPhone 14. Будет ли это реализуемо — покажет время.
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Лучшие инженеры человечества бьются над сложнейшей технической задачей в течение десятков тысяч человеко-часов просто ради того, чтобы удовлетворить бзик техногиков "без челки то круче"