Не секрет, что на удалённой работе продуктивность многих людей падает, несмотря на их стремление сохранить продуктивность на прежнем уровне. Знаете почему? Из-за того, что они пользуются устаревшими офисными программами. Люди не обновляют их в том числе из-за опасения, что это слишком дорого. Но это не так, и сейчас мы расскажем вам, как сэкономить приличную сумму средств.
Как купить Microsoft Office по минимально возможной цене?
Вы ищете Office по самой низкой цене? Вы можете обновить свои офисные программы и операционную систему за небольшие деньги. Конечно, вы можете купить Office и Windows напрямую у Microsoft или официальных реселлеров, но это будет стоить намного дороже. Магазин, о котором мы расскажем, предлагает нашим читателям скидку 50% на продукты Office и скидку 38% на приобретение Windows 10.
Самая продвинутая версия — Office Professional Plus
В эту редакцию Office включены программы Outlook, Publisher, Access, Word, Excel, PowerPoint и OneNote. В сравнении с более простыми редакциями, в эту добавлен доступ к Publisher и Access, поэтому её возможности намного более широкие. Применив промокод KWS50, вы получите дополнительную скидку на Office Professional Plus.
- Office 2019 Professional Plus (для 1 ПК) — 32.27 $
- Office 2016 Professional Plus (для 1 ПК) — 21.65 $
- Microsoft Office 365 Professional Plus (для 1 ПК) — 16.84 $
Office 2019 работает только с Windows 10. Именно поэтому вам следует обновиться до Windows 10, если вы хотите использовать новейшую версию Office. Промокод KWS50 гарантирует вам 50-процентную скидку на комплект Office 2019 Pro + Windows10 Pro, равно как и на комплект Office 2019 Pro + Windows 10.
Office 2016 + Windows 10
С промокодом KWS50 вы получите дополнительную скидку 50% на различные редакции Microsoft Office.
Office Project Professional
- Microsoft Project Professional 2019 для 1 ПК — 19.14 $
- Microsoft Project Professional 2016 для 1 ПК — 14.77 $
Если на ваш компьютер всё ещё установлена Windows 7 или 8, сейчас самое время обновиться до Windows 10. Это довольно крупное обновление, которое добавит вашему компьютеру очень много новых возможностей и защитит его от вирусов и хакерских атак. Купить лицензию Windows 10 со скидкой 38% можно с промокодом KWS38.
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