



Не секрет, что на удалённой работе продуктивность многих людей падает, несмотря на их стремление сохранить продуктивность на прежнем уровне. Знаете почему? Из-за того, что они пользуются устаревшими офисными программами. Люди не обновляют их в том числе из-за опасения, что это слишком дорого. Но это не так, и сейчас мы расскажем вам, как сэкономить приличную сумму средств.



Как купить Microsoft Office по минимально возможной цене?



Вы ищете Office по самой низкой цене? Вы можете обновить свои офисные программы и операционную систему за небольшие деньги. Конечно, вы можете купить Office и Windows напрямую у Microsoft или официальных реселлеров, но это будет стоить намного дороже. Магазин, о котором мы расскажем, предлагает нашим читателям скидку 50% на продукты Office и скидку 38% на приобретение Windows 10.



Самая продвинутая версия — Office Professional Plus



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