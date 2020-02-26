Из-за ситуации со вспышкой эпидемии коронавируса Covid-19 большинство участников выставки MWC 2020 отказались от участия. Впоследствии организация GSMA, проводящая Mobile World Congress в Барселоне, сообщила об отмене мероприятия в этом году. Сейчас в похожую ситуацию попал игровой ивент PAX East.





«Penny Arcade Expo (PAX) — серия игровых мероприятий, проходящих в Сиэтле, Бостоне, Мельбурне и Сан-Антонио. PAX была основана в 2004 году Джерри Холкинсом и Майком Крахуликом. Первая выставка, проведённая в 2004 году, была обозначена как празднование в честь игровой культуры», — Википедия.



От участия на мероприятии, которое пройдет с 27 февраля по 1 марта, отказались сотрудники CD Projekt RED. Они уточнили, что разработчики не планировали показывать на выставке Cyberpunk 2077 и планируют посетить конференцию GDC 2020, которая должна пройти в период с 16 по 20 марта.



Ранее PUBG Corp. планировала организовать встречу с фанатами 28 февраля, но мероприятие было отложено из-за ситуации с распространением коронавируса. Также уже отказались от участия на выставке Square Enix, Capcom и Sony. Напомним, после этого мэр Бостона просил производителя PlayStation не отказываться от участия в PAX East 2020.





