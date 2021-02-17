Epic Games

Компания Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в Евросоюзе. С прошлого года они судятся в США.

В своём иске Epic Games утверждает, что Apple использует своё доминирующее положение в экосистеме iOS для подавления конкуренции в дистрибуции приложений и игр, а также в приёме платежей от пользователей.

Действия Apple отрицательно сказываются на потребителях, которые платят завышенные цены из-за полного отсутствия конкуренции среди магазинов и сервисов обработки платежей. Это плохо и для разработчиков, чьи средства к существованию часто зависят от политики компании Apple, которая определяет, кого допускать на iOS и на каких условиях.

Epic Games просит суд принять меры против антиконкурентных действий Apple. Финансовых требований в иске нет, компания лишь взывает к справедливости. Юристы Apple считают, что Epic Games отстаивает исключительно свои интересы и использует риторику о защите пользователей для возможности извлечения дополнительной выгоды в обход правил, установленных в App Store для всех разработчиков.

Летом 2020 года Epic Games добавила в игру Fortnite прямой приём платежей в обход App Store и Play Маркета, чтобы избежать 30-процентной комиссии. В ответ Apple и Google удалили эту игру из своих магазинов, после чего Epic Games подала в США иски к обеим компаниям. Дела будут рассмотрены судом присяжных летом 2021 года.


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