Компания Microsoft выпустила свежий апдейт тестовой версии Windows 11. Он распространяется в ветках Dev и Beta как накопительное обновление KB5005190 и меняет номер сборки на 10.0.22000.132.

Windows 11

Этот апдейт содержит улучшения нескольких встроенных утилит. 

Snipping Tool

Был переделан инструмент Snipping Tool, который используется для снятия и редактирования скриншотов. Snipping Tool запускается по нажатию Win + Shift + S, после чего можно выбрать, какую часть экрана следует заскриншотить: выбранную прямоугольную форму, свободный выбор выделенного, окно приложения или весь экран. После этого можно дополнительно кадрировать скриншот, добавить к нему аннотацию или рисунок и сохранить. Snipping Tool выполнен в стиле Windows 11 и может менять тему оформления в зависимости от настроек интерфейса операционной системы.



«Калькулятор»

«Калькулятор» был переписан на языке C#, а его исходный код выложен на GitHub. Как и у других обновлённых утилит, оформление подстраивается под операционную систему. Сохранился как упрощенный режим, так и более сложные (инженерный и программист), также можно высчитывать объём, энергию, скорость и другие функции.

«Почта» и «Календарь»

У «Почты» и «Календаря» обновлён визуальный стиль — углы окон скруглены, чтобы приложения выглядели частью Windows 11. Их интерфейс тоже подстраивается под внешний вид операционной системы.



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