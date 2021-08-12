











Компания Microsoft выпустила свежий апдейт тестовой версии Windows 11. Он распространяется в ветках Dev и Beta как накопительное обновление KB5005190 и меняет номер сборки на 10.0.22000.132.Этот апдейт содержит улучшения нескольких встроенных утилит.Был переделан инструмент Snipping Tool, который используется для снятия и редактирования скриншотов. Snipping Tool запускается по нажатию Win + Shift + S, после чего можно выбрать, какую часть экрана следует заскриншотить: выбранную прямоугольную форму, свободный выбор выделенного, окно приложения или весь экран. После этого можно дополнительно кадрировать скриншот, добавить к нему аннотацию или рисунок и сохранить. Snipping Tool выполнен в стиле Windows 11 и может менять тему оформления в зависимости от настроек интерфейса операционной системы.





«Калькулятор»



«Калькулятор» был переписан на языке C#, а его исходный код выложен на GitHub. Как и у других обновлённых утилит, оформление подстраивается под операционную систему. Сохранился как упрощенный режим, так и более сложные (инженерный и программист), также можно высчитывать объём, энергию, скорость и другие функции.



«Почта» и «Календарь»



У «Почты» и «Календаря» обновлён визуальный стиль — углы окон скруглены, чтобы приложения выглядели частью Windows 11. Их интерфейс тоже подстраивается под внешний вид операционной системы.







