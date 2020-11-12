Apple выпустила macOS Big Sur. Это крупное обновление с множеством новых функций. В этой заметке мы решили вспомнить самые заметные нововведения, чтобы вы могли получить представление о том, чего ожидать пока загружается обновление.
Редизайн
Новая версия операционной системы получила существенный редизайн. Апдейт полностью меняет внешний вид интерфейса, начиная с изогнутых углов окон, заканчивая новыми иконками в доке и системными звуками. Несмотря на обновленный внешний вид, Apple сохранила привычную логику, поэтому вы быстро привыкните к совершенно новому внешнему виду.
Пункт управления и цент уведомлений
Новый пункт управления в macOS Big Sur очень похож на аналог в iOS. Эта функция предоставляет доступ к ключевым элементам управления операционной системой.
В центре уведомлений теперь появились виджеты, как в мобильной операционке Apple. Они доступны в нескольких размерах. Уведомления стали интерактивными и группируются по приложениям, чтобы упростить просмотр всех входящих.
Изменения в Safari
Safari стал работать быстрее, а Apple добавила настраиваемую стартовую страницу, которую можно изменить с помощью установки обоев и различных разделов, таких как «Списки для чтения» и вкладки iCloud, соответствующие вашим индивидуальным потребностям использования.
Вкладки были переработаны с новой опцией предварительного просмотра, а также появилась новая функция встроенного перевода веб-страниц. Теперь расширения Chrome и Firefox могут работать в Safari и есть возможность выбрать, к каким сайтам они получат доступ.
YouTube теперь поддерживает возможность воспроизведения видео 4K в браузере Apple. Также была добавлена новая функция «Отчет о конфиденциальности», чтобы пользователи знали, какие трекеры Safari блокирует при посещении сайтов. Пользователи Mac, возможно, уже знакомы с этими инструментами, поскольку они были представлены в обновлении Safari 14 для операционных систем Catalina и Mojave.
«Сообщения»
«Сообщения» стали еще больше похожи на свой аналог для iOS и iPadOS. Появилась поддержка закрепленных бесед, упоминаний, встроенных ответов и создания Memoji. Также была переработана функция поиска, чтобы быстро находить ссылки, фотографии и прочее.
Обновленный «Карты»
Приложение «Карты» для macOS было переработано с поддержкой функции Look Around и путеводителей, которые представляют собой списки известных достопримечательностей и заведений от надежных источников. Скорее всего эти функции бесполезны, поскольку карты Apple в России оставляют желать лучшего.
Мониторинг батареи
В системных настройках появился новый раздел «Аккумулятор», чтобы следить за уровнем заряда батареи.
А еще
После установки macOS Big Sur будущие обновления операционной системы будут начинаться в фоновом режиме и заканчиваться гораздо быстрее. Приложение «Фото» получило улучшенные инструменты ретуширования. Немного изменился интерфейс Apple Music.
Какие Mac получат обновление
Операционная система macOS Big Sur вышла сегодня (12 ноября) и установить её бесплатно смогут владельцы следующих компьютеров Apple:
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Редизайн
Новая версия операционной системы получила существенный редизайн. Апдейт полностью меняет внешний вид интерфейса, начиная с изогнутых углов окон, заканчивая новыми иконками в доке и системными звуками. Несмотря на обновленный внешний вид, Apple сохранила привычную логику, поэтому вы быстро привыкните к совершенно новому внешнему виду.
Пункт управления и цент уведомлений
Новый пункт управления в macOS Big Sur очень похож на аналог в iOS. Эта функция предоставляет доступ к ключевым элементам управления операционной системой.
В центре уведомлений теперь появились виджеты, как в мобильной операционке Apple. Они доступны в нескольких размерах. Уведомления стали интерактивными и группируются по приложениям, чтобы упростить просмотр всех входящих.
Изменения в Safari
Safari стал работать быстрее, а Apple добавила настраиваемую стартовую страницу, которую можно изменить с помощью установки обоев и различных разделов, таких как «Списки для чтения» и вкладки iCloud, соответствующие вашим индивидуальным потребностям использования.
Вкладки были переработаны с новой опцией предварительного просмотра, а также появилась новая функция встроенного перевода веб-страниц. Теперь расширения Chrome и Firefox могут работать в Safari и есть возможность выбрать, к каким сайтам они получат доступ.
YouTube теперь поддерживает возможность воспроизведения видео 4K в браузере Apple. Также была добавлена новая функция «Отчет о конфиденциальности», чтобы пользователи знали, какие трекеры Safari блокирует при посещении сайтов. Пользователи Mac, возможно, уже знакомы с этими инструментами, поскольку они были представлены в обновлении Safari 14 для операционных систем Catalina и Mojave.
«Сообщения»
«Сообщения» стали еще больше похожи на свой аналог для iOS и iPadOS. Появилась поддержка закрепленных бесед, упоминаний, встроенных ответов и создания Memoji. Также была переработана функция поиска, чтобы быстро находить ссылки, фотографии и прочее.
Обновленный «Карты»
Приложение «Карты» для macOS было переработано с поддержкой функции Look Around и путеводителей, которые представляют собой списки известных достопримечательностей и заведений от надежных источников. Скорее всего эти функции бесполезны, поскольку карты Apple в России оставляют желать лучшего.
Мониторинг батареи
В системных настройках появился новый раздел «Аккумулятор», чтобы следить за уровнем заряда батареи.
А еще
После установки macOS Big Sur будущие обновления операционной системы будут начинаться в фоновом режиме и заканчиваться гораздо быстрее. Приложение «Фото» получило улучшенные инструменты ретуширования. Немного изменился интерфейс Apple Music.
Какие Mac получат обновление
Операционная система macOS Big Sur вышла сегодня (12 ноября) и установить её бесплатно смогут владельцы следующих компьютеров Apple:
- MacBook (начиная с 2015 года)
- MacBook Air (с 2013 года)
- MacBook Pro (с конца 2013 года)
- Mac mini (с 2014 года)
- iMac (с 2014 года)
- iMac Pro (все модели)
- Mac Pro (с 2013 года)
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Мacbook pro 2014
Конечно уже не летает как на сиере, да и тайммашин с сиерой удалил🤦🏻♂️
Может как то психану и вернусь на мохаве хотя бы🤷🏻♂️
Те у кого маки до 2014 года — не обновляйтесь, не повторяйте моих ошибок 🤣😂