Вышли финальные бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 и tvOS 17.3

Александр


Компания Apple выпустила бета-сборки  iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 и tvOS 17.3 в версиях Release Candidate. Это финальные беты, которые, скорее всего, в итоге станут релизными сборками. В настоящее время они доступны зарегистрированным разработчикам и тем, кто добавил на свои устройства специальные профили, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.

Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi или сотовой сети и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, macOS обновляется через системные настройки компьютера, а tvOS — на Apple TV с помощью утилиты Xcode.

Тестирование этих обновлений проводилось в течение нескольких последних месяцев. По традиции больше всего нововведений в iOS, iPadOS и macOS, а апдейты tvOS и watchOS можно считать минорными, поскольку они добавляют устройствам не так много новых возможностей. 
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Комментарии

+272
Alex82
Вышла IOS 17.3 GM
42 минуты назад
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stasengels
+17
stasengels
Привет! Кто уже установил? Поделитесь впечатлениями от нововведений тут! Пожалуйста
9 минут назад
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