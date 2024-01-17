Вышли финальные бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 и tvOS 17.3

Компания Apple выпустила бета-сборки iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 и tvOS 17.3 в версиях Release Candidate. Это финальные беты, которые, скорее всего, в итоге станут релизными сборками. В настоящее время они доступны зарегистрированным разработчикам и тем, кто добавил на свои устройства специальные профили, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.
Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi или сотовой сети и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, macOS обновляется через системные настройки компьютера, а tvOS — на Apple TV с помощью утилиты Xcode.
Тестирование этих обновлений проводилось в течение нескольких последних месяцев. По традиции больше всего нововведений в iOS, iPadOS и macOS, а апдейты tvOS и watchOS можно считать минорными, поскольку они добавляют устройствам не так много новых возможностей.
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