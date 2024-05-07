Вышли финальные бета-версии tvOS 17.5 и visionOS 1.2 для разработчиков

Фархад
vision

Вслед за предрелизными сборками iOS 17.5 и macOS 14.5 компания Apple выпустила tvOS 17.5 и visionOS 1.2 Release Candidate для разработчиков.

Основные нововведения в visionOS‌ 1.2 связаны с оптимизацией работы приложений Persona, EyeSight и некоторых других функций. В tvOS 17.5 компания устранила только обнаруженные в предыдущих сборках баги.

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Вполне вероятно, что эти обновления станут последними прошивками с новыми функциями в текущем цикле ОС Apple. Уже 10 июня компания представит iOS 18, macOS 15, visionOS 2 и другие новые ОС.
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