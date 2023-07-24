Вышли обновления iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS Ventura 13.5 для всех

Фархад
iOS 16.6

Сегодня, 24 июля, компания Apple выпустила обновления iOS 16.6, iPadOS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 и macOS Ventura 13.5 для всех пользователей совместимых устройств.

В новых сборках разработчики устранили ряд уязвимостей, которые могли использоваться злоумышленниками. Кроме того, обновления содержат улучшения производительности и повышение стабильности работы девайсов.

Вполне вероятно, что крупных апдейтов для iOS 16 и macOS Ventura больше не будет, поскольку Apple вовсю готовится к релизу iOS 17 и macOS Sonoma. Тем не менее компания продолжит выпускать различные патчи безопасности.
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