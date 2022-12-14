Вышли первые бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2







Компания Apple выпустила первые бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, watchOS 9.3 и macOS Ventura 13.2 для зарегистрированных разработчиков.



Одним из ключевых нововведений в этих сборках является приложение Apple Music Classical, основанное на ранее приобретённом стартапе Primephonic. По слухам, оно обеспечит доступ к огромному каталогу классической музыки. Также компания тестирует функцию Apple Pay Later, которая позволит брать некоторые типы продуктов в рассрочку, но, скорее всего, она будет доступна не во всех странах. Компания Apple выпустила первые бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, watchOS 9.3 и macOS Ventura 13.2 для зарегистрированных разработчиков.Одним из ключевых нововведений в этих сборках является приложение Apple Music Classical, основанное на ранее приобретённом стартапе Primephonic. По слухам, оно обеспечит доступ к огромному каталогу классической музыки. Также компания тестирует функцию Apple Pay Later, которая позволит брать некоторые типы продуктов в рассрочку, но, скорее всего, она будет доступна не во всех странах.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Обновления также содержат исправления багов и ошибок, обнаруженных в общедоступных сборках iOS 16.2, iPadOS 16,2, macOS Ventura 13.1 и watchOS 9,2, вышедших вчера.Установить новые бета-версии можно только при наличии профиля разработчика. Скорее всего, тестирование продлится до конца февраля 2023 года.