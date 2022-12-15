Apple iOS 16.3

Вышли первые публичные бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2

Фархад
iOS 16.3

Компания Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2 для всех участников программы тестирования.

Основным нововведением в iOS 16.3 и iPadOS 16.3 стала поддержка физических ключей безопасности, которые сделают бесполезным взлом или подбор пароля злоумышленниками. Кроме того, обновление предлагает более удобный процесс переноса песни с iPhone на HomePod и наоборот.

Попробовать публичные бета-версии можно, зарегистрировавшись в программе Apple Beta Software.

Ожидается, что общедоступные версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2 выйдут в феврале 2023 года.
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Источник:
MacRumors
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