





Загрузить watchOS 8 можно с помощью iPhone и приложения Apple Watch. Для этого нужно перейти в «Общие» > «Обновление ПО». Для установки апдейта необходимо, чтобы часы были заряжены на 50 процентов и более, а также гаджет должен быть подключен к зарядному устройству и находится в зоне действия айфона.Пока бета-версия watchOS 8 доступна только для разработчиков. Запуск публичного тестирования ожидается в июле.Для загрузки tvOS 15 на совместимые приставки Apple TV сначала нужно установить профиль разработчика с помощью Xcode. Apple довольно мало времени уделила этой операционной системе на WWDC. Тем не менее она получила ряд нововведений, среди которых новый механизм рекомендаций, поддержка пространственного звучания и возможность подключения двух HomePod mini для создания стереопары.Помимо этого, tvOS 15 получила возможность совместного просмотра и прослушивания контента с помощью FaceTime и функцию одновременного просмотра нескольких камер HomeKit. Как и в случае с iOS, iPadOS и watchOS запуск публичного бета-теста ожидается в июле.