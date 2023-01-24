Вышло крупное обновление для HomePod mini — колонка научилась измерять температуру и влажность в помещении

Фархад

HomePod Temperature

Сегодня, 24 января, компания Apple выпустила обновление программного обеспечения под номером 16.3 для умных колонок HomePod и HomePod mini с рядом полезных нововведений.

В этом обновлении Apple активировала датчики для измерения температуры и влажности в HomePod mini. Показания этих сенсоров можно использовать для сценариев автоматизации умного дома.

Фоновые звуки теперь можно добавлять к сценам, автоматизациям и будильникам в приложении Дом, а интеграция Локатора в HomePod позволяет запрашивать у Siri местонахождение друзей и членов семьи. Производитель также добавил уникальный звуковой сигнал подтверждения, который будет воспроизводиться при поступлении запросов на аксессуары умного дома, находящиеся в других комнатах.

Оригинальная модель HomePod получила оптимизированную настройку звука для повышения чёткости разговорного контента, такого как подкасты и аудиокниги, а также обновлённые элементы управления громкостью.

Среди прочего Apple устранила некоторые баги и исправила ошибки, обнаруженные в предыдущей сборке ПО.

Проверить и обновить версию ПО умной колонки Apple можно в настройках HomePod приложения Дом.

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