WhatsApp начал тестирование функции, которую ранее внедрил в версию мессенджера для iOS. Об этом рассказал ресурс WABetaInfo, специализирующийся на исследовании бета-версий WhatsApp.
Речь идет о новой кнопке, которая позволяет быстро поделиться набором стикеров с собеседником. Ранее WhatsApp внедрил её на iOS, а теперь соответствующие строки кода появились в бета-версии мессенджера для Android. Ожидается, что эта возможность появится у всех пользователей после ближайшего обновления WhatsApp.
Стоит отметить, что поделиться стикерами в WhatsApp несколько сложнее, чем в Telegram. Для того, чтобы сохранить себе понравившийся набор и использовать его, пользователю WhatsApp придется зайти в магазин стикеров, отыскать набор там и загрузить его. В Telegram (и даже в Signal) всё это делается гораздо проще: достаточно прислать стикер собеседнику, после чего он может нажать на него и добавить набор себе. Именно из-за такой системы обмена стикерами новая фуекция в WhatsApp будет очень полезной — благодаря ей можно будет поделиться ссылкой на набор стикеров напрямую, и собеседнику не придется искать его в магазине.
Ранее WhatsApp внедрил функцию «мультиаккаунта», которая разочаровала фанатов мессенджера. Кроме того, мессенджер установил лимит на пересылку сообщений между пользователями — вот здесь мы разобрались, зачем это нужно и не нарушает ли конфиденциальность переписки.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Не говоите ерунду! С чего бы мне должно быть стыдно ходить с Android?! Тем более из-за каких-то там стикеров (рукалицо)