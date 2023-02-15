Как создать свой аватар в WhatsApp и превратить его в прикольные стикеры

Фархад

WhatsApp

В одном из недавних обновлений разработчики WhatsApp добавили возможность создания цифровых аватаров с помощью специального конструктора. Такое нововведение является действительно полезным по двум причинам — свой аватар можно установить в качестве изображения профиля, что может быть особенно актуальным для пользователей, которые не хотят выкладывать свои настоящие фотки, или для создания кастомного стикерпака. Собрали ключевые особенности аватаров WhatsApp в этом материале.

Для начала убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения WhatsApp.
  • Чтобы создать свой аватар, необходимо выполнить следующие шаги:
  • Откройте мессенджер и перейдите во вкладку «Настройки»;
  • Нажмите на «Создать личный аватар» и соберите в конструкторе нужный вам образ. Платформа предлагает довольно-таки детальные настройки внешности, включая телосложение, цвет глаз, наличие пирсинга, слуховые аппараты, очки и многое другое;
  • WhatsApp Avatar
  • По завершению нажмите на кнопку «готово» в правом верхнем углу приложения и сохраните изменения;
  • WhatsApp Avatar
  • На следующем этапе выберите пункт «Создать фото профиля»;
  • WhatsApp предложит выбрать действие для вашего аватара и фон;
  • WhatsApp Avatar
  • Готово! Теперь ваш аватар будет установлен в качестве основного изображения профиля.
Разумеется, на видимость картинки профиля влияют настройки конфиденциальности. Если вы скрыли своё фото профиля от всех пользователей платформы, то и аватар никто не увидит.

Теперь можно приступить к созданию стикеров:
  • Зайдите в «Настройки»>«Аватар» и выберите «Поиск стикеров»;
  • На этом экране вы увидите множество различных вариантов стикеров с вашим аватаром. Их можно добавить в «Избранное» долгим нажатием на нужное изображение;
  • WhatsApp Avatar
  • Теперь откройте нужный чат и нажмите на значок стикеров в строке ввода текста;
  • В нижней части интерфейса нажмите на улыбающийся смайлик справа;
  • WhatsApp Avatar
  • Готово! Тут вам доступны все стикеры с вашим аватаром, которые отправляются одним касанием.
В будущем разработчики WhatsApp планируют добавить конструктор аватаров для групповых чатов.

Кстати, ранее мы рассказывали о создании аваторок из стикеров в Telegram.

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