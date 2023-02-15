Как создать свой аватар в WhatsApp и превратить его в прикольные стикеры

В одном из недавних обновлений разработчики WhatsApp добавили возможность создания цифровых аватаров с помощью специального конструктора. Такое нововведение является действительно полезным по двум причинам — свой аватар можно установить в качестве изображения профиля, что может быть особенно актуальным для пользователей, которые не хотят выкладывать свои настоящие фотки, или для создания кастомного стикерпака. Собрали ключевые особенности аватаров WhatsApp в этом материале.
Для начала убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения WhatsApp.
- Чтобы создать свой аватар, необходимо выполнить следующие шаги:
- Откройте мессенджер и перейдите во вкладку «Настройки»;
- Нажмите на «Создать личный аватар» и соберите в конструкторе нужный вам образ. Платформа предлагает довольно-таки детальные настройки внешности, включая телосложение, цвет глаз, наличие пирсинга, слуховые аппараты, очки и многое другое;
- По завершению нажмите на кнопку «готово» в правом верхнем углу приложения и сохраните изменения;
- На следующем этапе выберите пункт «Создать фото профиля»;
- WhatsApp предложит выбрать действие для вашего аватара и фон;
- Готово! Теперь ваш аватар будет установлен в качестве основного изображения профиля.
Теперь можно приступить к созданию стикеров:
- Зайдите в «Настройки»>«Аватар» и выберите «Поиск стикеров»;
- На этом экране вы увидите множество различных вариантов стикеров с вашим аватаром. Их можно добавить в «Избранное» долгим нажатием на нужное изображение;
- Теперь откройте нужный чат и нажмите на значок стикеров в строке ввода текста;
- В нижней части интерфейса нажмите на улыбающийся смайлик справа;
- Готово! Тут вам доступны все стикеры с вашим аватаром, которые отправляются одним касанием.
Кстати, ранее мы рассказывали о создании аваторок из стикеров в Telegram.