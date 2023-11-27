WhatsApp вернул одну из старых, но очень популярных функций. Похоже, пользователи действительно страдали без неё

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Разработчики WhatsApp наконец-то вернули одну из самых востребованных функций в настольную и веб-версию мессенджера. Речь идёт о возможности отправки «одноразовых» фото и видео, которую выпилили ровно год назад.С ноября 2022 года создатели мессенджера оставили функцию отправки медиаконтента, который можно просмотреть всего один раз, только в мобильном приложении WhatsApp. Однако спустя год эту фичу решили вернуть в WhatsApp Web и Desktop.Нововведение доступно в последней сборке мессенджера для Windows и macOS, а также в браузерной-версии.