Wildberries перестал принимать оплату с миллионов банковских карт

Олег

Фото: malls.ru
Фото: Malls.ru


Пользователи Wildberries столкнулись с проблемами при оплате заказов картами MasterCard. Об этом пишет ряд российских СМИ, в том числе Malls.

Согласно источнику, точечные ошибки при оплате начались вечером во вторник, а сегодня приобрели более массовый масштаб. Пользователи жалуются, что заплатить картой MasterCard не получается вне зависимости от того, привязана она к аккаунту или используется впервые.

«IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать работу с картами Mastercard. О восстановлении возможности оплаты с помощью Mastercard сообщим дополнительно», — Wildberries. 

Маркетплейс напоминает, что оплату заказа можно успешно совершить с помощью СБП, Sber Pay, «WB Кошелька» или карты «МИР». Напомним, что в 2023 году WB ввел комиссию за оплату картами Visa и MasterCard, оправдывая это сложностями при проведении транзакции, однако после вмешательства Генпрокуратуры комиссия была отменена, а деньги за нее возвращены покупателям. 

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Источник:
Malls
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Комментарии

tellurian
+2557
tellurian
Думаю специально делают, чтобы люди переводили деньги на их кошелёк.
2 часа назад в 15:40
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Владимир Мулач
+118
Владимир Мулач
Попробую заказ оформить. Правда у меня виза, думаю сработать должно.
35 минут назад
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