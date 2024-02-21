Wildberries перестал принимать оплату с миллионов банковских карт

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Пользователи Wildberries столкнулись с проблемами при оплате заказов картами MasterCard. Об этом пишет ряд российских СМИ, в том числе Malls.



Согласно источнику, точечные ошибки при оплате начались вечером во вторник, а сегодня приобрели более массовый масштаб. Пользователи жалуются, что заплатить картой MasterCard не получается вне зависимости от того, привязана она к аккаунту или используется впервые.





«IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать работу с картами Mastercard. О восстановлении возможности оплаты с помощью Mastercard сообщим дополнительно», — Wildberries.



Маркетплейс напоминает, что оплату заказа можно успешно совершить с помощью СБП, Sber Pay, «WB Кошелька» или карты «МИР». Напомним, что в 2023 году WB ввел комиссию за оплату картами Visa и MasterCard, оправдывая это сложностями при проведении транзакции, однако после вмешательства Генпрокуратуры комиссия была отменена, а деньги за нее возвращены покупателям.



