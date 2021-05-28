Лето почти наступило, а интернет-магазин U2Key приурочил к этому долгожданному событию скидки, которыми могут воспользоваться посетители нашего сайта. На этой распродаже можно приобрести продукты Microsoft с огромным дисконтом от обычных цен, а эксклюзивные промокоды позволят сэкономить ещё больше. Спешите воспользоваться этим предложением, чтобы максимально выгодно приобрести лицензионные ключи для активации Windows, Office и другое ПО.
U2Key установил самые большие скидки на наиболее популярные продукты, в том числе, например, профессиональные редакции Windows 10 Pro и Office 2019 Professional Plus. Ключи для пожизненной активации этого ПО можно купить в этом интернет-магазине со скидкой 52%. Для этого нужно лишь указать промокод IGU в корзине при оформлении покупки, тогда цена будет снижена персонально для вас.
Дополнительная скидка 52% на некоторые продукты по промокоду IGU:
Если промокод не сработал, обновите страницу с корзиной на сайте U2Key.
Windows 10 Professional OEM Key — $7.56
Microsoft Office 2019 Professional Plus Retail Key — $26.30
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2016 Pro Key Pack — $23.51
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus Key Pack — $35.28
На прочие продукты Microsoft предоставляется скидка 39%. Это ПО можно использовать для учёбы или удалённой работы из дома, оно значительно облегчает рабочие и образовательные процессы. Для получения скидки не забудьте использовать промокод IGI в процессе оплаты.
Дополнительная скидка 39% на некоторые продукты по промокоду IGI:
Если промокод не сработал, обновите страницу с корзиной на сайте U2Key.
Windows 10 Home OEM KEY — $9.14
Microsoft Office 2016 Professional Plus Retail Key — $20.12
Microsoft Office 2016 Home and Student Key — $21.51
Microsoft Office 2019 Home and Student Key — $30.49
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2016 Home & Student Key Pack — $25.18
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Home and Student Key Pack — $31.10
U2Key также предлагает скидку 8% при покупке антивирусных программ, которые необходимы для защиты компьютера от хакерских атак и вредоносного кода, в том числе шифраторов и вымогателей. Такая же скидка действует на ключи для активации профессиональных продуктов компании AOMEI.
Дополнительная скидка 8% на антивирусы и другое ПО с промокодом IGD:
Kaspersky Internet Security 1 PC 2 Years PC Key Global — $128.78
Kaspersky Total Security 1 Device 12 Months PC Digital Code Global — $26.95
AOMEI Backupper Professional Edition Key (Lifetime / 2 PC) — $29.34
AOMEI Backupper Professional Edition Key + Free Lifetime Upgrades (Lifetime / 1 PC) — $33.11
AOMEI Partition Assistant Professional Edition Key + Free Lifetime Upgrades (Lifetime / 2 PC) — $40.44
AOMEI Partition Assistant Professional Edition Key (Lifetime / 2 PC) — $29.43
Популярные игры и подписки Xbox Live можно приобрести у U2Key со скидкой 3%. Для этого воспользуйтесь промокодом B3:
Xbox Live 3 Month Gold Membership Card Global — $17.35
Xbox Live 1 Month Gold Membership Card Global — $8.24
Xbox Game Pass Ultimate 14 Days PC / Xbox Live Key Global — $2.51
EA Play 1 Month Xbox Live Xbox One Key GLOBAL — $6.40
Far Cry New Dawn Deluxe Edition XBOX LIVE Key Global - $24.24
Assassin's Creed Unity Edition Xbox One Key Global — $1.55
Assassin's Creed Origins: Standard Edition Xbox One Digital Code — $16.25
Поддержка на сайте U2Key работает без выходных дней круглосуточно. При возникновении вопросов, связанных с покупкой и активацией продуктов, вы можете обратиться к специалистам интернет-магазина в чате на сайте или по электронной почте business@u2key.com.
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