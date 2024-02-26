Xiaomi наняла режиссёра Apple, чтобы снять короткометражный фильм на Xiaomi 14 Ultra

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В рамках рекламной кампании нового суперфлагмана Xiaomi 14 Ultra бренд решил привлечь Адама Бернштейна для съёмки фильма «Римский Нуар: Тройная опасность».Короткометражку полностью сняли на смартфон в режиме Xiaomi MasterCinema (10-битное HDR-видео Rec. 2020). Что из этого получилось, можете оценить сами.Забавно, что последней работой Бернштейна стал сериал «Укрытие», который вышел на Apple TV+ в прошлом году. До этого он снимал «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Блудливая Калифорния». Ассистировал ему не менее популярный оператор Сэм Чейз, который работал над «Вечным сиянием чистого разума».Помимо самой короткометражки, Xiaomi показала закулисный взгляд на процесс создания картины. Режиссёр остался в восторге от функции вывода картинки с камеры Xiaomi 14 Ultra на новый планшет Xiaomi Pad 6S, а также от регулируемой диафрагмы камеры, выдержки, регулировки ISO, переменной частоты кадров и других наворотов для съёмки.