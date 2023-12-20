«Яндекс» добавил в «Алису» нейросеть YandexGPT 2

Александр


В голосовом ассистенте «Алиса» появились возможности бета-версии нейросетевой языковой модели YandexGPT 2. Они доступны тем пользователям, которые записались на бета-тест (это можно сделать на сайте «Яндекса»).

Изменения в «Алисе» с YandexGPT 2:

  • Улучшенное понимание контекста. «Алиса» теперь может поддерживать связный диалог и отвечать на уточняющие вопросы с учётом предыдущих реплик.
  • Доступ к знаниям из интернета. Благодаря технологиям «Яндекс Поиска», «Алиса» может использовать в ответах информацию из реального мира.
  • Новые возможности. «Алиса» научилась генерировать креативные идеи, объяснять сложное простыми словами, помогать написать и отредактировать тексты, найти чем занять ребёнка и помочь позаботиться о близких.


Заявки на бета-тест «Алисы» с YandexGPT 2 принимаются до 31 декабря 2023 года. Они одобряются почти моментально, после чего в голосовом ассистенте появляются новые возможности.
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